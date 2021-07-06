Gündem Elmalı davasındaki istismar mağduru kardeşler sporla tedavi ediliyor Yüzme ve badmintona başladı
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Elmalı davasındaki istismar mağduru kardeşler sporla tedavi ediliyor: Yüzme ve badmintona başladı

Türkiye'nin gündemine 'Elmalı davası' olarak gelen, Antalya Finike'de istismara uğradıkları gerekçesiyle açılan davanın ardından korumaya alınan 7 yaşındaki G.E.G ve 10 yaşındaki İ.E.G. adlı kardeşler, sporla rehabilite ediliyor.

Yüzme ve badmintona başlayan iki kardeşte psikolojik açıdan olumlu gelişmeler gözlendiği ve süreç takibinin yapıldığı da bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Elmalı davasındaki istismar mağduru kardeşler sporla tedavi ediliyor: Yüzme ve badmintona başladı
7 yaşındaki G.E.G ve 10 yaşındaki İ.E.G.

Aile bireyleri tarafından istismar edildikleri iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılama devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kararıyla korumaya alınan G.E.G ve İ.E.G., aynı Çocuk Evleri Sitesi'nde farklı iki villaya yerleştirildi. DHA’nın edindiği bilgiye göre, iki kardeş yaz döneminde açılan yüzme ve badminton kursuna başladı.

  • Kurumdaki 2 psikoloğun çocuklarla yakın iletişim halinde olduğu, mesleki çalışmalar ve psikososyal desteğin devam ettiği belirtildi. İki kardeşte psikolojik açıdan olumlu gelişmeler gözlendiği ve süreç takibinin yapıldığı da bildirildi.

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ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dosyada çocukların çekirdek ve geniş aile bireyleri tarafından istismara uğradığı tespiti yapan sosyal hizmet raporlarıyla harekete geçmişti. Bölge ve merkezden çağrılan meslek uzmanlarıyla değerlendirme toplantısı yapılarak, çocukların yargılama süreci tamamlanıncaya kadar sağlıklı psikolojik tedavi ve takiplerinin yapılması için devlet korumasına alınması gerektiği görüşü bildirilmişti. Geçen hafta yapılan toplantıda çocukların kurumda koruma altına alınması kararı verildi.

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