Elmalı’yı nasıl koruruz? İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı çözümler masaya yatırıldı

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Entitüsü’nden öğretim üyesi - arkeolog Prof. Dr. Bülent Arıkan, Elmalı’nın tarihi ile ilgili geniş bir bilgi verdi. Fahri olarak Elmalılı olduğunu ifade eden Arıkan, “Hacımusalar Höyük kazılarında öğrenci olarak geldim. 2022 yılından itibaren de kazı başkanı olarak bu görevimi sürdürüyorum. Hacımusalar Höyüğü’nde ortaya çıkarmaya çalıştığımız bir manastır, inanç kompleksi var. Bu kompleksin her yerde olmadığını biliyoruz.

Kazı sezonunda, Temmuz - Ağustos - Eylül aylarında kazı ziyarete açık. Biz orada çalıştığımız müddetçe halkımızdan gelip bizim çalışma günümüz ve saatleri dahilinde ziyaret edebilir.