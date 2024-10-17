Elmalı’yı nasıl koruruz? İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı çözümler masaya yatırıldı

Elmalı Belediyesi, Elmalı Vakfı ve İTÜ'nün katkılarıyla düzenlenen 'Elmalı Bölgesel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları' sempozyumunda, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına ilişkin önemli konular ele alındı. Uzmanların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Elmalı’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin korunması için hukuki ve bilimsel çözüm yolları masaya yatırıldı. Katılımcılar, Elmalı'da sürdürülebilir bir gelecek için işbirliğinin önemini vurguladı.
Elmalı Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Elmalı Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Elmalı Bölgesel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları” sempozyumu geniş katılımla gerçekleştirildi.
- Sempozyuma Yargıtay Onursal Başkanı ve 8. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Bülent Arıkan, Gazi Üniversitesi Biyoloji ve Ekoloji Bölümünden Prof. Dr. Hayri Duman, İTÜ Enerji Enstitüsü’nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Kaymak, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Saylan ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu katıldı.
Başkan Öztürk'ten işbirliği vurgusu
Öztekin: Günübirlik geçiştirilemeyecek bir konu
“Sempozyumdaki konular günübirlik geçiştirilemeyecek bir konu. Buralar kadim bir toprak. Likya döneminden, milattan önceden bugüne kadar gelen bir başkent. Teke yöresi sancak bölgesi, kendi kendine yeten tarım havzası, kültürü, medeniyeti olan bir yer. Sadece toprağı değil manevi yönleri de olan bir yer. Sinan-ı Ümmü, Vahab-ı Ümmü, Abdal Musa Eroğlu, Hamdi, Yazır’ı, İbrahim Elmalılı’sı olan bir yer. Tarım çeşitliliği bakımından belki de Türkiye’nin önde gelen bölgelerden birisi. Elmalı Vakfı’nın kuruluşunda emeği geçen bir avuç kişi bir hareket başlatalım dedik. Aylarca neler yapabiliriz diye dert yaptık. Tüm Elmalı’nın dertlere ortak olması gerektiği kanatiyle girişimde bulunduk.
- Benin konum hukuki açıdan Elmalı’yı nasıl koruruz, Anayasal koruma nedir?Elmalı’yı biz tüzel kişilik olarak temsil edebiliriz. Bizim dava açma haklarımız var. Hukuksal haklarımız var. Kuruluş tüzüğünde Elmalı’nın kültürünü, toprağını, yeraltı, yerüstünü korumak için dava açma hakkımız var. Anayasa’nın 44. maddesi var. Mera kanunu var. Çevre ile ilgili anayasanın diğer maddeleri var. Bizim idari ve adli mercilerde dava açarak Elmalı’ya karşı toprağına, suyuna, kültürel değerlerine yani antik değerlerine karşı yapılan her türlü olumsuzlukta sizlerin desteği ile ancak sahip çıkarak biz bir yola girebiliriz. Hukukla biz güçlü olabiliriz.
Devlet kanun yapmış, mera, orman, tarım kanunları demiş. Bunlara tecavüz varsa, ormana tecavüz varsa, tarıma, çevreye tecavüz varsa ona karşı ne yapılacağı konusunda kanun bize o yetkiyi vermiş. Yeter ki biz o yetkileri kullanalım. Biz yeterki birlik ruhumuzu genişletelim.”