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SAKARYA

Emanet otomobil aldı pişman oldu: Araç bir anda alevlere teslim oldu

Emanet otomobil aldı pişman oldu: Araç bir anda alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. İtfaiye erlerince söndürülen yangında, sürücüsünün bir tanıdığından emanet olarak aldığı öğrenilen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Emanet otomobil aldı pişman oldu: Araç bir anda alevlere teslim oldu
İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti

Yangın, gece saatlerinde Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 1015. Sokak’tan Anafartalar Caddesi’ne çıkış yapmakta olan Turgay T. idaresindeki otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir tanıdığından emanet aldığı öğrenilen aracın motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü Turgay T., aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süren soğutma çalışması yaptı.

Otomobilde maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili ekipler inceleme başlattı.
Otomobilde maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

Video: Lüks otomobil yolun ortasında alev aldı


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