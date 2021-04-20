Emanet otomobil aldı pişman oldu: Araç bir anda alevlere teslim oldu Emanet otomobil aldı pişman oldu: Araç bir anda alevlere teslim oldu Sakarya’nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. İtfaiye erlerince söndürülen yangında, sürücüsünün bir tanıdığından emanet olarak aldığı öğrenilen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi 20 Nisan 2021, 09:23 Son Güncelleme: 20 Nisan 2021, 09:27 İHA