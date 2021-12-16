Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu

Alınan bilgiye göre, Hollanda’da yaşayan biri kişi Trabzon’daki akrabasını arayarak bir arkadaşına vereceği 700 Euro’yu yerine ulaştırmasını istedi. Akrabasının bu ricasını kırmayan E.A. isimli kişi, Sami isimli kişi ile telefon ile konuşarak Kahramanmaraş Caddesi’ndeki bir işyerinin önünde buluşmaya karar verdi. E.A. işyerinin önüne geldiğinde buluşacağı kişi olan Sami Ç. zannettiği H.Y. isimli şahsın yanına gitti. Bir süre konuştuktan sonra 700 Euro’yu H.Y. isimli şahsa veren E.A. bölgeden uzaklaştı.

Bu sürede ise işyerinin önünde beklemeye devam eden Sami Ç. isimli vatandaş, E.A.’yı arayarak, “‘Gelmiyor musun?’ dedi. E.A. ise, “Parayı verdim ya sana” yanıtı verdi. Parayı verdiği kişinin başka bir şahıs olduğunu anlayan E.A. karakola giderek kendini Sami Ç. olarak tanıtan H.Y.’den şikayetçi oldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu H.Y. isimli şahsın evi tespit edildi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada H.Y. isimli şahıs 700 Euro ile birlikte yakalandı. H.Y. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

REKLAM

FOTOĞRAF 5 Nisan ayında üretim yeri İrlanda'dan parçalar halinde gemiyle Trabzon Limanı'na getirilen vinçlerin buradaki kurulum aşaması tamamlandı.<br><br>Limanlarda konteyner indirmek ve yüklemek için kullanılacak iki dev konteyner vinci, hassas çalışma sonucu yaklaşık 4 ayda birleştirildi. Parçalarının, limanda yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapladığı vinçler, Türkiye'nin en büyük ağır nakliyat firmalarından Harekat Nakliyat tarafından monte edildi.<br><br>Yüksekliği 108 metreyi bulan, 75 ton taşıma kapasitesine sahip vinçlerin montajında Türk ve yabancılardan oluşan 60 kişilik ekip görev yaptı. Mobil ve paletli vinçler, taşıma kapasitesi yüksek uzaktan kumandalı araçlar ve çeşitli iş makinelerinin kullanıldığı montaj çalışmasının ardından kullanıma hazır hale getirilen vinçler, raylı sistem kullanılarak \"barge\" adı verilen futbol sahası büyüklüğündeki dubaya yüklenecek. Vinç yüklü duba da hava şartlarının elverişli olduğu dönemde gemiyle çekilerek deniz yoluyla Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na götürülecek. Trabzon'da yapıldı Rusya'ya gönderilecek: 14 milyon avro değerinde Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda hizmet verecek 14 milyon avro değerindeki iki konteyner vinci, Trabzon Limanı'nda Türk ve yabancı mühendislerden oluşan 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla adeta "lego" gibi birleştirilerek kullanıma hazır hale getirildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder