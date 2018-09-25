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Emekli albay tartıştığı aile üyelerini silahla vurdu

Emekli albay cinnet geçirdi: Kendi ailesine kurşun yağdırdı

Trabzon'da emekli bir albay geçirdiği cinnetin ardından silahına sarıldı. Emekli albayın silahından çıkan kurşunlar tartıştığı eşi, oğlu ve kızını yaraladı. Çığlık sesleri üzerine olay yerine çıkan halı yıkama şirketi personeli, olası bir faciayı önledi.

Haber Merkezi AA
Silah seslerinin üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Silah seslerinin üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ortahisar ilçesi İnönü Mahalesi İlk Adım Sokak'taki bir apartmanın 8. katında oturan emekli albay O.H. ile eşi A.H, kızı B.H. ve oğlu O.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

  • Tartışmanın büyümesi üzerine O.H, silahla ateş ettiği eşi, oğlu ve kızını yaraladı. Kolundan yaralanan B.H, çıktığı balkondan bağırarak çevreden yardım istedi.
  • Bu sırada apartmanda bulunan bir halı yıkama şirketi personeli, silah sesleri üzerine 8. kata çıktı. Ailenin oturduğu dairenin kapısının açık olduğunu fark eden şahıs, içeri girerek bir anlık dalgınlığından yararlandığı O.H'nin silahını elinden aldıktan sonra balkondan attı.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri eve girerek O.H'yi gözaltına aldı.

"Korkudan müdahale edemedik"

Yaralılar, Trabzon'daki hastanelere kaldırılırken oğul O.H'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Apartman yöneticisi Hakan Varış, gazetecilere, silah seslerini duyunca kapıcıyla eve gittiklerini belirterek, "Elinde silah vardı, müdahalede bulunamadık. Kızı da balkondan bağırıyordu. Daha sonda polis ekipleri eve girerek müdahalede bulundu, şahsı gözaltına aldı" dedi.

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