Gündem Emekli kadın öğretmenden eğitime 350 bin lira bağış
ŞANLIURFA

Emekli kadın öğretmenden eğitime 350 bin lira bağış

Emekli kadın öğretmenden eğitime 350 bin lira bağış

Şanlıurfa’da emekli kadın öğretmen, yılların birikimi dediği 350 bin lirasını eğitime bağışladı.

Haber Merkezi IHA
Emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, biriktirdiği 350 bin lirayı eğitim için harcamaya karar verdi.
Emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, biriktirdiği 350 bin lirayı eğitim için harcamaya karar verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eğitime destek çağrısına yanıt veren emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, biriktirdiği 350 bin lirayı eğitim için harcamaya karar verdi.

Bunun için Şanlıurfa Valiliğine başvuran Parmaksız, çocukların eğitim öğretim gördüğü okullarda kullanılmak üzere, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 350 bin lirasını bağışladı. Yapılan protokolle bağışına karşılık ise Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde yapımı devam eden 32 derslikli okula, Ayşe Parmaksız Ortaokulu adı verilmesi kararlaştırıldı.

Emekli öğretmenin örnek davranışından dolayı tebrik eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Yapılan bu anlamlı bağış, sizden kat be kat zengin olan Urfalılara, bölge insanlarına örnek olsun. İnşallah yeni yetişen nesil de sizin duyarlılığınızda olur. Sizin gibi öğretmenlere çok ihtiyacımız var" dedi.

Söz konusu bağışı severek ve isteyerek yaptığını belirten emekli öğretmen Ayşe Parmaksız ise imkanı olması durumunda ilerleyen zamanda eğitime yine destek için katkıda bulunacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin ile hayırsever emekli öğretmen Ayşe Parmaksız arasında protokol imzalandı.

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