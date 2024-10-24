Emekli subay görevli polise çekiçle saldırdı

Üsküdar’da polise çekiçle saldıran 2 şüpheli silahla ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Bir süredir tehditler aldığı bildirilen K.O'nun görev başındaki sivil polisleri kendisini tehdit eden kişiler zannederek çekiçle saldırdı. Bir polis memuru kafasından yaralandı. Bulgurlu Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde gerçekleşen olayda kafasından yaralanan polisin yanı sıra saldırgan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üsküdar Söğütlü Çayır Caddesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, araçla polis otosunun yanına gelen şüpheliler emekli subay K.O.(50) ve avukat oğlu Y.T.O.(25), otomobilden indi. K.O, polis memuru A.R.R.’ye "Sen Volkan'sın" diyerek çekiçle vurmaya başladı. Polis memurunun kendisine ‘Ben Volkan değilim’ demesini dinlemeyen şahıs vurmaya devam etti. Diğer şüpheli Y.T.O ise polislere silah çekti. Bunun üzerine polis memuru A.R.R., şüpheli şahıslara ateş açtı. Yaralanan baba ve oğlu ile çekiçle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin siyah araçla polis otosunun yanına geldiği, araçtan inen şüphelilerin polis otosunda bulunan polise saldırdıkları ve kaçtıkları sırada vurularak yere düştükleri anlar yer alıyor.