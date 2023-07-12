Emekliye de seyyanen zam gündemde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Enflasyondaki düşüşe eş zamanlı olarak, işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması, satın alma gücünü nispeten koruyacaktır” dedi. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, emeklilerin kök maaşlarına 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılması taleplerini açıkladı.

MAKUL VE YETERLİ BULUNMADI

MHP’nin, işçinin, memurun, esnafın, emeklinin, çiftçinin, sanayici, müteşebbis ve bakıma muhtaç her insanın arkasında olduğunun altını çizen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17,55’lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.”

İNSANIMIZA NE VERSEK AZDIR

Perakende Kanunu’nda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılması gerektiğini de söyleyen Bahçeli şu şekilde devam etti: “SGK üst limiti, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler, işçi ve işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir. Enflasyondaki düşüşe eş zamanlı olarak, işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması, satın alma gücünü nispeten koruyacaktır. Milletimizin her güzel insanına ne yapsak eksik, ne versek azdır. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan haksız fiyat artışlarıyla istifadeye kalkışan, fiyat etiketlerini güncellemek bahanesiyle acımasızlığa ortak olan, vatandaşımızın kesesine, devletimizin kasasına göz koyan fırsatçılarla da amansız şekilde mücadele edilmelidir. Hiç kimse ahlaksız bir kazanç hırsının yanlarına kalacağını sanmamalıdır.”

Kandil neyse Stockholm odur

NATO üye adayı İsveç’in terörle arasına mesafe koymaktan ısrarla kaçındığını söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu: “Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece ABD istedi diye, F-16’yla ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz? İsveç, PKK’nın Avrupa’daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır.”







