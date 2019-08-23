Gündem Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile Bakanlığı devreye girdi
KIRIKKALE

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile Bakanlığı devreye girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut hakkında çalışmalara başladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Emine Bulut'un çocuğunun bakanlığın psikologları gözetimine alındığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Bulut'un ölmeden önce çekilen görüntüleri tüm Türkiye'nin vicdanını sızlattı.
Emine Bulut'un ölmeden önce çekilen görüntüleri tüm Türkiye'nin vicdanını sızlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut hakkında çalışmalara başladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Bulut'un çocuğunun bakanlığın psikologları gözetimine alındığı belirtildi.

Ayrıca cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için hukuk müşaviri görevlendirildiği Bakanlık tarafından duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Kırıkkale’de 38 yaşındaki E.B’nin eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.

Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir.

Söz konusu çocuğumuzun ve yakınlarının bu süreçte daha fazla zarar görmemesi için malum görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılması kızımızı ve ailesini bir kez daha yaralamaktadır. Bu nedenle, bu görüntülerin paylaşılıp yayılmaması konusunda sorumluluk sahibi vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

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Bakanlık olarak yargı sürecinin ve kızımızın psikolojik ve sosyal durumunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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