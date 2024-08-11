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Emine Erdoğan Filistinli kadın mühendisi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de geliştirdiği sistemle deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul'u tebrik etti.

13:05 - 11/08/2024 Pazar
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.


Dikkat çeken paylaşım


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pes etmemek tıpkı su gibi, her koşulda yolunu bulmak demektir" ifadesini kullandı.


Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul'un, ülkesinin en karanlık zamanlarında kurduğu sistemle "ışık olduğunu" kaydeden Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


Deniz suyunu içme suyuna çevirerek imkansızı mümkün kılan bu cesur kadını tüm kalbimle tebrik ediyor, kurduğu sistemin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını temenni ediyorum. Tüm dünya görmelidir ki yok edilmeye çalışılan Filistin'in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor.



Gazze'nin suyunu arıtıyor


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda altyapının tahrip olması, yakıt olmadığı için deniz suyu arıtma tesislerinin çalışmaması ve kuyulardan da su çekilememesi nedeniyle Gazze'nin tamamında büyük bir su kıtlığı yaşanıyor.


Han Yunus`ta yaşayan 50 yaşındaki Ziraat Mühendisi İnas El-Gul, basit imkanlarla kurduğu güneş enerjisiyle çalışan bir düzenekle deniz suyunu arıtıp içilebilir hale getiriyor.




#Emine Erdoğan
#Gazze
#filistin
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