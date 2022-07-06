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ANKARA

Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerdeki çocuklarımızın sayısı 8 bin 723'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Allah, yeryüzünün meleği saydığımız tüm koruyucu anne ve babalarımızdan razı olsun" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerdeki çocuklarımızın sayısı 8 bin 723e yükseldi
Emine Erdoğan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Koruyucu Aile Günü nedeniyle Ankara Millet Bahçesi’nde program düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve çok sayıda koruyucu aile katıldı.

'KORUYUCU AİLE SAYIMIZ BUGÜN 7 BİN 212'

  • Burada konuşan Emine Erdoğan, 10 yıl önce başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'yle güzel bir yola çıktıklarını belirterek, "Gönüllülük, bizi biz yapan en değerli toplumsal kodlarımızdan biridir. Biz de istedik ki, bu dayanışma örneği dalga dalga büyüsün. Projemizin odaklarından biri, koruyucu aile yanındaki çocuklarımızın sayısını artırmaktı. Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 8 bin 723’e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 2002’de, sadece 515 olan koruyucu aile sayımız bugün 7 bin 212. Covid-19 salgınının hayatın her alanında son derece olumsuz etkileri oldu. Buna rağmen 2021 yılında, 1213 koruyucu aile yanına 1462 çocuğumuz yerleştirildi. Şunu da büyük bir gururla söylemek isterim; koruyucu aile yanında 948 engelli çocuğumuz ilgiye, sevgiye ve şefkate mazhar oluyor. Bu evlatlarımızdan 41’inin ağır engel durumu var. Allah, yeryüzünün meleği saydığımız tüm koruyucu anne ve babalarımızdan razı olsun. Sayenizde, vicdanın, bir insanın varabileceği en yüksek mertebe olduğuna inancımız kuvvetleniyor" diye konuştu.


'HER ZAMAN AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ise bakanlık olarak bütün sosyal politikalarda insanı ve aileyi odaklarına aldıklarını ifade ederek, "Sosyal ve ekonomik destek hizmeti, evlat edinme hizmeti ve koruyucu aile hizmetlerimizle her zaman ailelerimizin yanındayız. Bu hizmetlerimizi adım adım, aşama aşama ve en önemlisi ihtiyaca göre yürütüyoruz. İlk aşamada çocuklarımızı kendi ailelerinin yanında ekonomik olarak desteklemekteyiz. Sosyal ekonomik destek programımızla ekonomik yoksunluktan dolayı hiçbir çocuğun kurum bakımına ihtiyaç duymadan ailesinin yanında büyümesini ve eğitimini aksatmadan devam etmesini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra destekten faydalanan çocuklarımızın fırsat eşitliğini sağlamak üzere her türlü sosyal, kültürel, sportif ve eğitim imkanından faydalanmalarına da katkıda bulunuyoruz. Sosyal ve ekonomik destek hizmetimizle bir çocuk için aylık ortalama 1649 TL ödeme yapıyoruz. Toplamda 146 bin 435 çocuğumuzun ailelerinden ayrılmadan, doğdukları kültür içinde büyüyerek sağlıklı ve mutlu yetişkin bireyler olmaları için gayret gösteriyoruz" dedi.

Emine Erdoğan savaş mağduru Ukraynalı çocukları misafir etti
OYNAT 01:29
Emine Erdoğan savaş mağduru Ukraynalı çocukları misafir etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş mağduru Ukraynalı çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında misafir etti. Erdoğan, aralarında Kırım Tatarı çocukların da bulunduğu programda yaptığı konuşmada, 'Burada kendi evinizde, kendi yuvanızdasınız. Her ihtiyacınızda ve sorunlarınızın çözümünde tüm gücümüzle yanınızdayız. Tüm soydaşlarımız can kardeşimizdir. Dünyanın tüm insanları ise insanlık ailesinden yakın akrabamızdır.' ifadelerini kullandı.
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