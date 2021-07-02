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İSTANBUL

Emine Erdoğan Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Kudüs, sadece Filistinlilerin değil dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanların evi, bu davayı dünyaya duyurmak ise hepimizin görevidir" dedi.

Haber Merkezi AA
Emine Erdoğan Mescid-i Aksanın gönüllü muhafızı Hatice Huveysi kabul etti
Emine Erdoğan - Hatice Huveys

Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys ile İstanbul'daki Huber Köşkü'nde görüştü.

"Bu davayı dünyaya duyurmak hepimizin görevidir"

Emine Erdoğan, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen 'murabıtlar'dan Hatice Huveys ile bir araya gelerek işgale karşı uluslararası farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmaları istişare ettik. Yürüttüğü onurlu mücadele için kendisini tebrik ediyorum. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanların evi, bu davayı dünyaya duyurmak ise hepimizin görevidir."

Emine Erdoğan, paylaşımında Huveys ile çekilen fotoğrafına da yer verdi.

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