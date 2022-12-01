Emine Erdoğan Ukraynalı yetim çocuklarla buluştu: Burada mutlu ve emin ellerdeler

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska’yla 2 Ekim’de İstanbul’daki görüşmesinde mutabık kalınan tahliyenin ilk adımı olarak Odesa Soneçko Çocuk Evi’nden Ankara’ya getirilen yetim çocuklar ve bakıcılarını misafir edildikleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evinde ziyaret etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu en küçüğü 10 aylık olan çocukların rehabilitasyon süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklarla tek tek ilgilenen, sohbet eden ve onlara oyuncak hediye eden Emine Erdoğan, sağlık sorunları bulunan bir çocuğun da tedavi ihtiyaçlarıyla ilgili yapılabilecekleri yetkililerle görüştü.

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Duygusal anların yaşandığı ziyarette, çocuklar Emine Erdoğan’a yakın ilgi gösterdi. Çocuk evinin eğitim, oyun sınıfları ve uyku odalarını gezen Emine Erdoğan’ın burada kendisine masal kitabındaki karakterleri anlatan bir çocukla kurduğu sıcak diyalog dikkati çekti. Emine Erdoğan ve Bakan Yanık, ardından çocuklarla birlikte yemek yedi. Yiyeceklerin de Ukraynalı çocuklara Pursaklar Sevgi Evi’ndeki akranlarından gönderildiği öğrenildi.

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ın da hazır bulunduğu ziyarette, katılımcılar Ukrayna’dan gelen çocuklar ve bakıcılarıyla fotoğraf çektirdi.

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"Burada mutlu ve emin ellerdeler"

Emine Erdoğan, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada çocukların Türkiye’ye getiriliş sürecinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska’yla görüşmelerinde ele alındığını anımsattı. Zelenska’nın çocukların güvenle barınabileceği bir yer talep ettiğini ve alınan karar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın çocuklar için uygun çocuk evini temin ettiğini anlatan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Burada çocukları gelip bizzat görmek, ziyaret etmek istedim. Yeni gelmiş olmalarına rağmen burada çok mutlu olduklarını gördüm. Bakanlık yetkilileri ve Ukrayna’dan onlara eşlik eden bakıcılarıyla birlikte emin ellerde ve mutlular. Elbette gönül ister ki bu savaş olmasın, kimse annesiz, babasız kalmasın, yerinden yurdundan edilmesin. Dileğim savaşın en kısa zamanda bitmesi, oradaki yaraların sarılması ve herkesin yuvasına güvenle dönebilmesi."

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"Tüm ülkelerin barışın tesisine katkısını bekliyoruz"

Emine Erdoğan, "Olena Zelenska’ya da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gözü arkada kalmasın, emaneti bizde, her şey yolunda" ifadesini kullandı.

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İnsani yardımlar ve barışın tesisi konusunda tüm ülkelere sorumluluk düştüğünün altını çizen Emine Erdoğan, "Savaş ne yazık ki çıktı ama bundan sonrasında tüm ülkelerin de savaşın sona ermesi için gayret göstermesi çok önemli, onların da barışın tesisine katkısını bekliyoruz. Allah kimseyi evinden, yuvasından etmesin, savaşla imtihan etmesin" diye konuştu.

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Türkiye’nin bugün olduğu gibi bundan sonra da zorda olanların yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Emine Erdoğan, diğer ülkelerle birlikte barış sürecine katkı verilebilmesi temennisinde bulundu. Emine Erdoğan, Ukrayna’da zor durumdaki çocukların tahliyesine yönelik sürecin devam edebileceğini, Türkiye’nin her zaman yardıma hazır olduğunu da söyledi.

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OYNAT 00:41 Ukrayna'dan ayrılan küçük çocuğun polis olan babasıyla vedası duygulandırdı Ukrayna İrpin'de küçük çocuğun babasıyla vedalaştığı anlar yürekleri burktu. Başkent Kiev'i terk etmeye çalışan aileler, güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kadın ve çocukların ülkeyi terk ettiği anlarda kameralara Ukraynalı polisin ailesiyle vedalaşması yansıdı. Annesiyle yola çıkan Artur isimli küçük çocuk, polis olan babasına veda etmekte güçlük çekti. Minik çocuğun o anları görenleri duygu dolu anlar yaşattı. BiP'te paylaş

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