Emine Erdoğan'dan Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün katıldığı Türk Kızılay tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne ilişkin video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün. Yüce gönüllerin, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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: Rus işgali nedeniyle Ukraynadan Türkiyeye sığınan Eurovision 2016 birincisi Jamala, geçen hafta Emine Erdoğanın Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için verdiği iftarın konuklarından biriydi.
Sabahın haberine göre; Şarkıcı Jamala, Emine Erdoğanın sözlerine işaret ederek eşsiz yakıştırmasında bulundu.
Şu anda bulunduğum ve mülteci olduğum Türkiyede yetimleri koruduklarını, onlara her türlü maddi ve manevi yardımda bulunduklarını görmek; Emine Erdoğan Hanımefendinin bizi ve çocukları; kendi kızları ve torunlarından ayırmadığını hissetmek beni çok duygulandırdı.
Emine Erdoğanın Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz ifadesini eşsiz buluyorum.
Tüm dünya first ladyleri, Emine Hanımefendinin bu güçlü iradesini sahiplenmeli ve bu zulme dur demeli.
En başında beri hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli irade, tüm dünyaya örnek olmalı diye düşünüyorum.
Türkiyenin Ukraynada barışın sağlanması için bizlere verdiği büyük ve eşsiz desteğin farkındayız.
Türkiye bu anlamda lider bir ülke.
Ukraynaya ve Ukraynalılara verdiği destekten dolayı Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğana minnettarız.
Ukraynanın iyiliğine olan inancı için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye tüm Ukrayna halkı adına teşekkür ediyorum.
Ukraynalı şarkıcı Jamala Emine Erdoğan'a övgüler yağdırdı: Tüm dünyaya örnek
Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Erdoğan'ın 'Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz' ifadesini eşsiz bulduğunu belirten Jamala, "Tüm dünya first lady'leri, hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli iradeyi sahiplenmeli, dünyaya örnek olmalı" diye konuştu.
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Emine Erdoğan, ilk ziyaretini afetzedelerin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumuna ait Abana Öğrenci Yurduna yaptı. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, afetzedelerle sohbet etti.
Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Erdoğan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Emine Erdoğan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Büyük bir felaket yaşandığına işaret eden Erdoğan, Gerçekten büyük bir felaket. Öncesinde televizyonlarda da izlemiştik. Çok üzüldük, onlarla birlikte gerçekten çok ağladık dedi.
Dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Bakanlarımızın ifadelerine göre, en çok dere yataklarına yapılan evlerin yanlış durumlarından dolayı bu felaketin olduğu. Tabii ki bu felaket her zaman olan bir şey değil ama bunlar da bunu hızlandırdı maalesef. diye konuştu.
Devletin vatandaşların yaralarını kısa sürede sardığını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
Devletimiz, belediyelerimiz, STKlarımız çok kısa zamanda buralara ulaşarak, gereken her şeyi en kısa zamanda, hatta Avrupada yapılamayan şeyleri de ilk defa Türkiyede yaptık. Hem insan hem mekan hem de sokakların temizliği açısından kurumlarımız üzerine düşeni çok kısa zamanda yapmış. Ben de bire bir bunu burada teşhis ediyorum.
Halkın mağdur edilmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
Yurtlarda kalan vatandaşlarımızla bire bir görüştüm. Yapılan hizmetten çok memnun olduklarını söylediler. Ben de memnuniyetle bunu görme fırsatı elde ettim. İnşallah bundan sonra bütün bunlar göz önüne alınarak, bakanlıklarımız gerekli araştırmaları yaparak şehirleşme nasıl olur en güzel örneklerini gösterecekler. Allah bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın. Halkımız rahat olsun gereken her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Bunu burada görmek beni memnun etti. Bütün bakanlıklarımıza, belediyelerimize, STKlarımıza, gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnsanüstü bir gayretle burada hizmet verdiler. Gece günüz demeden bu hizmeti yaptılar.
Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. Ardından çalışmalara katılan askerlerle bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, özverili çalışmaları dolayısıyla askerlere teşekkür etti.
Yeni yapılacak dükkanların temel atma törenine de katılan Erdoğan, Afet Koordinasyon Merkezine geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde afetzede çocuklara okul çantası, oyuncak ve bisiklet hediye eden Erdoğan, çocukların aileleriyle de bir süre sohbet etti.
Emine Erdoğana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.
Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti, selzedeler ile tek tek görüşerek taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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İçişleri Bakanlığının başlattığı İdlibin Yanındayız projesi kapsamında, Sadakataşı Derneği, Üsküdar Belediyesi ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) yapımını üstlendiği briket evlerden, teslim edilenlerin sayısı 162 oldu.
Yapımı yaklaşık 3 ay süren proje kapsamında 810 sivil, briket ev sahibi oldu.
Evlerin teslim töreninde konuşan Hatay Vali Yardımcısı ve Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Salih Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun, iç savaş mağduru halk için 50 bin briket ev projesi başlattığını anımsattı.
Altun, Bu projeye birçok yerden destek geldi. Bugün de bizzat bağışta bulunan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin 50 adet briket evi tamamlanarak teslim edildi. dedi.
Salih Altun, Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, Emine Erdoğan Hanımefendinin, İçişleri Bakanımızın, Hatay Valimizin selamlarını getirdik. Bütün Türkiyenin selamlarını getirdik. Burada kardeşlerimizle buluştuk. Onların gözlerindeki mutluluğu gördük. şeklinde konuştu. Sadakataşı Genel Sekreteri Fatih Bolcan da derneklerinin Suriye çalışmaları kapsamında İdlibde faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanımızın himayesinde, İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen briket ev projesi kapsamında, Sadakataşı Derneği olarak 2 bine yakın evin inşasını tamamladık. diyen Bolcan, şunları kaydetti: Özellikle bağışlarıyla bu evlerin hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Hakkı Emir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve yöneticilerine teşekkür etmek istiyoruz. Ev sahibi olan Fatma Ahmet de Esed rejiminin yoğun saldırıları sonucunda göç etmek zorunda kaldığını belirterek, Damadım saldırılarda hayatını kaybetti. 2 yetim torunumla önce İdlibe göç ettim. Kalacak yerimiz yoktu. Bizi buraya yerleştirdiler. Öncelikle evleri bağışlayan Emine Erdoğana teşekkür ediyorum. diye konuştu.
Emine Erdoğan'ın İdlibliler için bağışladığı 50 ev teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla yerinden ettiği siviller için bağışladığı 50 ev ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
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Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Emine Erdoğan yetimhaneyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Astana'da Çocuk Evi ve Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerle yakından ilgilendi.