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Emine Erdoğan'dan Maimunah Mohd Sharf'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Belediye Başkanı olarak atanan, eski Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sharif'i gönülden tebrik ettiğini belirterek,

13:20 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:12 - 15/08/2024 Perşembe
AA
Emine Erdoğan ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı olan eski BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif
Emine Erdoğan ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı olan eski BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Belediye Başkanı olarak atanan, eski Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i tebrik etti.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sharif'i gönülden tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
  • "BM'de üstlendiği görevi süresince dünya kentlerinin geleceğine yön vererek, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları için ilham kaynağı oldu. Bu tecrübelerin ışığında Kuala Lumpur'da atacağı her adımın, şehrin ruhuna dokunan bir dönüşüm olacağına inancım tam. Sayın Sharif'e ortak evimiz dünyanın yarınlarına yaptığı katkılar için gelecek nesiller adına teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında Sharif ile çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.



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#Birleşmiş Milletler Habitat Eski İcra Direktörü
#Cumhurbaşkanı
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