Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi paylaşımı: Hepimizi çok mutlu etti

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NVUxQXJX7V
Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti.