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Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi paylaşımı: Hepimizi çok mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ni yeniden temiz ve masmavi görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, müsilajın kısa sürede temizlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğandan Marmara Denizi paylaşımı: Hepimizi çok mutlu etti
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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