Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili mesajı: Asıl başarı hayallerinizin peşinden gitmektir

Sevgili öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız.



Unutmayın ki asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir.



Bu tatili dinlenerek, keşfederek ve sevdiklerinizle paylaşarak geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun… ✏️📚