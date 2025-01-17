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Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili mesajı: Asıl başarı hayallerinizin peşinden gitmektir

Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili mesajı: Asıl başarı hayallerinizin peşinden gitmektir

09:3217/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Emine Erdoğan, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik paylaşım yaptı. Emine Erdoğan "Sevgili öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Unutmayın ki asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Sevgili öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Unutmayın ki asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir.

Bu tatili dinlenerek, keşfederek ve sevdiklerinizle paylaşarak geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun…”
ifadelerine yer verdi.





#Emine Erdoğan
#eğitim
#yarıyıl tatili

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