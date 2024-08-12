Emine Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Eskişehir Orman Fidanlığı'nda partisince düzenlenen Teşkilat Pikniği'nde, muhalefete sert çıktı. Olimpiyatlar için Paris'e kamp kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve diğer CHP'li belediye başkanlarına isim vermeden yüklenen Dağ, "Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz. Bir hafta Roma'ya, bir hafta Paris'e, bir hafta da Almanya'ya gidip Avrupa Şampiyonası maçlarında vakit geçirip günümüzü gün etmiyoruz. Biz siyasetin ciddi bir iş olduğunu onlar gibi laçkalaşmış ve kokuşmuş ilişkiler içinde olmayacağını gayet iyi biliyoruz." dedi.