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ANKARA

Emine Erdoğan'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda duaların Mehmetçiklerle olduğunu belirterek, "Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Emine Erdoğandan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda dualarımız Mehmetçiklerimizle. Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesine yer verdi.

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Pençe-Kilit Operasyonu PKK'nın kabusu oluyor: Bordo bereliler ve komandolar teröristlerin inlerine girdi
Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. F16'lar hedefleri vurmak için havalanırken, gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Bordo bereliler ve komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi.

Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.


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