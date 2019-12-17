Gündem Eminönünde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Camları gazete ile kapattılar
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı!

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı: Camları gazete ile kapattılar

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi 3 ay önce devraldığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazarak başka bir iş yerinin deposuna çıktı. İş yeri çalışanlarının polise haber vermesiyle gözaltına alınan kişi, devraldığı iş yerinin deposunu genişletmek için tünel kazdığını iddia etti. Esnaf Hüseyin Kılınç, "Burayı arkadaş kiraya veriyor. Verdikten sonra kiralayanlar camları gazete ile kapatıyorlar. 'İçeride tadilat yapacağım' diyorlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Ercan P. dükkanın içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı.
Mehmet Ercan P. dükkanın içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı.

Olay, İstanbul'un Fatih Eminönü ilçesindeki Mercan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ercan P. Havancı Sokak üzerinde bulunan bir çanta dükkanını işletmek için 3 ay önce Ercan Y'den devraldı. Devraldığı dükkanın camlarını gazete kağıdıyla kaplayan Mehmet Ercan P. dükkanın içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı.

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Kişi, devraldığı iş yerinin deposunu genişletmek için tünel kazdığını iddia etti.

Kazdıkları tünel Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan askeri malzeme satan bir iş yerinin deposuna çıktı. Tüneli fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Ercan P.'yi gözaltına aldı.

Esnaf Hüseyin Kılınç

'Camları gazete ile kapattılar'

Esnaf Hüseyin Kılınç, "Burayı arkadaş kiraya veriyor. Verdikten sonra kiralayanlar camları gazete ile kapatıyorlar. 'İçeride tadilat yapacağım' diyorlar. Sonra bir arkadaşımız burada tünel kazdıklarını ve askeri malzeme satan dükkandan çıktılarını duyuyor" dedi.

Devraldığı dükkanın camlarını gazete kağıdıyla kaplayan Mehmet Ercan P. dükkanın içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı.

'Tarihi eser ya da hazine aramış olduklarını düşünüyoruz'

Nurettin Şahin ise, "Arkadan tünel kazarak yan komşunun dükkanına girmişler. Ama hırsızlık olmadığı söyleniyor. Herhangi bir ses gürültü duymadık. Farklı bir amaçları olabilir. Buralar tarihi bölge olduğu için tarihi eser kaçakçılığı hazine aramaya çalışmış olduklarını düşünüyoruz. Öyle tahmin ediyoruz. Yeni kiralamışlar, kimse tanımıyor. Olay gece gerçekleşmiş, gündüz çok kalabalık olduğu için cesaret edemezler" dedi.

Mehmet Ercan P. emniyetteki ifadesinde, devraldığı dükkânın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

Apartmandaki garip sesler komşuların hayatını kabusa çevirdi: Çocuklarımız çok korkuyor
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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak’taki 4 katlı apartman sakinleri, komşu sıkıntısı yaşıyor. Apartmanın 2’inci katındaki dairede şu anda yalnız ikamet eden, eşi 10 yıl önce vefat eden ve 1 çocuğu şehir dışında bulunan kadının gündüz ve gece çıkardığı sesler, komşularını rahatsız ederek günlerini kabusa cevirdi.
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Apartman sakinleri bir araya gelerek çözüm bulunması için savcılığa başvurdu. Kadının evin sahibi olması nedeniyle şu ana kadar bir sonuç alamayan apartman sakinleri, çocuklarının korktuğunu ve çok zor durumda kaldıklarını aktardı. Kadının aynı evde yaklaşık 15 yıldır kaldığı ancak son 3 aydır rahatsızlığının artması nedeniyle sürekli farklı sesler çıkartmaya başladığı belirtildi.
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Kadının 4 katlı binanın 2. katında oturduğunu belirten alt komşusu Mustafa Atagün, “Burada herkese rahatsızlık veriyor. Tehditler savuruyor. Geceleri bağırıyor çok farklı sesler çıkarıyor. Sabahlara kadar yerlere ve duvarlara vuruyor. Çocuklarımız var. Onlar daha çok küçük korkuyorlar. Çocuklarımızın psikolojileri bozuldu dedi.
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Sadece kendilerinin değil mahalle sakinlerinin de sıkıntı yaşadığına değinen Atagün, Yasal prosedürlerin hepsini uyguladık fakat bir sonuç alamadık. Çocuklarımız gece yataklarında yatamıyor, yanımıza gelip yatmak zorunda kalıyorlar. Uyarmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Mülk sahibi kendisi olduğu için kanuni süreç de çok zor oluyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kadının kendilerini çok rahatsız ettiğini belirten Süleyman Özer, “Bizlere kapıyı açmıyor. Küfürler ve hakaretler ediyor. 24 saat ayakta ne uyuyor ne de uyutuyor. Torunlarımız bile apartmana giremez oldu” diye konuştu.
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Üst katta oturduğunu ve çok rahatsız olduğuna ifade eden Gökhan Ekmen ise, “Geceleri uykusuz kalıyoruz. Bütün komşularımız bu durumdan çok rahatsız. Tek başına kalıyor biz de bir şey yapamıyoruz. Sahip çıkan yok mal sahibi de kendi olduğu için bir şey de yapılamıyor” diyerek yaşadıkları durumu özetledi.
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Apartmandaki garip sesler komşuların hayatını kabusa çevirdi: Çocuklarımız çok korkuyor
Elazığ'da 4 katlı bir apartmanda ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen yalnız yaşayan bir kadın, çıkardığı farklı sesler nedeniyle hem apartman sakinlerinin hem de çevredekilerinin huzurunu kaçırdı. Apartman sakinleri, çözüm bulunması için savcılığa başvurdu.


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