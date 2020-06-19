Eminönü’nde dükkanları su bastı, esnaf tepki gösterdi

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur Eminönü’nde su baskınlarına neden oldu. Tarihi Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dükkanların bulunduğu alan göle dönerken vatandaşlar çevredeki noktalara sığındı. Birçok esnaf ayaklarına poşet giydirerek fırça ve çekbas yardımıyla dükkanlarını temizlemeye çalıştı. Vatandaşların dükkanlarını ve önlerini temizlediği anlar kameraya yansırken esnaf, yaşananlara tepki gösterdi.

İHA Eminönü esnafından tepki...

“Esnaflar o kadar kan ağlıyor ki”

Esnafların zor durumda kaldığını ifade eden bir vatandaş, “Alt yapı yok, esnaflar o kadar kan ağlıyor ki kaç sefer söyledi. Büyükşehire bunlar yapılırken de söylendi. Bunlar düzgün yapılsın diye, senaryo aynı hiç değişmiyor” dedi.

“Demek ki bir saat yağsa Eminönü’nü sel götürecek”

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan esnaflardan bir diğeri, “Alt yapı yok. Burada alt yapı olacak ki buranın suyunu çeksin ufacık deliklerden ne kadar su gidecek. Alt yapıyı yanlış yaptılar. Demek ki bir saat yağsa Eminönü’nü sel götürecek, hayat perişan olacak” dedi.

DHA

DHA

DHA