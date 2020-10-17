Eminönü'nde güvercinleri ezerek öldürmüştü: 2 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Üsame Erol hakkında "Kamu malına zarar verme" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Üsame E. hakkındaki suçun soruşturma aşamasında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu kapsamına girdiğinin anlaşılması üzerine şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün teklif edildiği kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde yargılanacak

Şüphelinin savcılığın teklifini reddettiği, bunun üzerine şüpheli Üsame E. hakkında 28 Nisan 2020 günü 34 BIZ 074 plakalı aracıyla insanlar tarafından sıklıkla kullanılan Eminönü Yeni Cami önünde bulunan meydana hızla ve kontrolsüzce girerek kişilerin, hayat, sağlık ve mal varlıkları açısından tehlike oluşturduğu ve ayrıca meydanda bulunan çok sayıda güvercinin hayatının kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Üsame E. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İmza şartıyla serbest bırakılmıştı

Eminönü Meydanı'nda 28 Nisan 2020 günü Yeni Cami önünde bulunan güvercinleri 34 BIZ 074 plaka sayılı aracıyla ezen şüpheli Üsame E'nin, yaklaşık 15-20 güvercini öldürdüğü belirtilmişti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Üsame E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece karakola imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra adli kontrol kararı da kaldırılmıştı.