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İSTANBUL

Eminönü'ndeki dehşet: Yumruklayıp denize attığı kişi öldü

Eminönü'nde akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi, sahilde oturan inşaat işçisini denize atarak öldürdü. 22 Nisan'da yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Eminönündeki dehşet: Yumruklayıp denize attığı kişi öldü
Eminönü'ndeki dehşet: Yumruklayıp denize attığı kişi öldü.

Olay, 22 Nisan'da Eminönü Şehir Hatları İskelesi yanında meydana geldi. Akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Serdal Akar, bir kız çocuğunu denize atmaya çalıştı. Daha sonra çocuğun bağırması üzerine çocuğu bırakan
Serdal Akar, kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a (38) saldırdı. Uzun'a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Cinayet anı ise güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde. Serdal Akar, önce kız çocuğunu havaya kaldırarak denize atmak istiyor. Serdal Akar (25) çocuğu omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor. Havaya kaldırılan kız çocuğu zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken Serdal Akar, bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun'un yanına doğru gidiyor.

ÖNCE YUMRUKLADI SONRA DENİZE ATTI

Uzun'a önce yumruk atan zanlı, Uzun'u daha sonra denize atarak arkasından seyrediyor. Katil zanlısı Serdal Akar, olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşıyor. Öte yandan müzik yapan iki kişinin videoyaya çekildiği görüntülere de olay anı yansıyor. Birkaç metre mesafede bulunan iki kişi hemen arkasından bir kişinin denize düştüğü görülüyor. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Serdal Akar'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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