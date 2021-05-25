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ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 574 kişi için 59 ilde dev operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şahıs için 59 ilde 630 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 574 kişi için 59 ilde dev operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon başlatıldı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 zanlının tespit edildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Açıklamada "Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapay kenevir serası kurdukları ortaya çıktı.
Şüphelilerin evlerinde yapay kenevir serası kurdukları ortaya çıktı.

59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu: Evlerde yapay sera kurmuşlar
FOTOĞRAF 15
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EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda ülke genelinde kapalı alanda yasa dışı esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir itkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 kişi tespit edildi.
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Şüphelilerin yakalanması için 59 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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Belirlenen 630 adrese yönelik yapılan operasyonda 1213 ekip, 3644 personel ve 113 narkotik detektör köpeği görev aldı.
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59 il arasında Ankara da yer aldı. Narkotik ekipleri şafak vakti Başkent'te belirlenen adreslere baskın yaptı. Bazı evlerin kapıları çilingir ile bazıları da kırılarak açıldı.
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Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda evler didik didik arandı. Bir evin odasında yapay sera kurularak kenevir yetiştirilidiği belirlendi.
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Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi olan seradaki kenevirlere el konuldu. Bazı evlerde ise saksıların içinde kenevir yetiştirildiği saptandı.
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Yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu da ele geçirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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EGM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülkemiz genelinde yasadışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şahıs tespit edilmiştir. Esrar elde etmek maksatlı yasadışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3644 personel ve 113 narkotik dedektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.
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59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu: Evlerde yapay sera kurmuşlar
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) kapalı alanda esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şüphelinin yakalanması için 59 ilde 630 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara'daki operasyonda bir evde yapay serada kenevir yetiştirildiği belirlendi.

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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