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ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 2022 Kurul sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 Yılı Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurul sonuçları açıklandı. Buna göre, 76 personel Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine, 98 personel ise Emniyet Amiri rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

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Haber Merkezi İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 2022 Kurul sonuçları açıklandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurullarının Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelin 2022 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonucunda; 291 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 148 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 98 personel Emniyet Amiri rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 76 personel Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine, 221 personel Komiser rütbesinden Başkomiser rütbesine, 2 bin 854 personel ise Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine terfi ettirildi.

"1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 12 PERSONEL EMKLİYE SEVK EDİLDİ"

3201 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin 19’uncu ve 20’nci fıkrası kapsamında bulunan; 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 131 personelin “iki yıl süreyle görevine devamına”, 16 personelin “emekliye sevkine”, 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 86 personelin “iki yıl süreyle göreve devamına”, (12) personelin “emekliye sevkine”, 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 4 personelin “iki yıl süreyle göreve devamına”, 4 personelin “emekliye sevkine”, 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 1 personelin “iki yıl süreyle göreve devamına”, 10 personelin “emekliye sevkine”, Emniyet Amiri rütbesindeki 3 personelin “iki yıl süreyle göreve devamına”, 2 personelin “emekliye sevkine” karar verildi.

BAKAN SOYLU ONAYLADI: YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunun kararları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı ile yürürlüğe girdiği bildirildi.

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