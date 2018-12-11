Emniyet Müdürü'ne saldırının sebebi tayin iddiası

Rize Emniyet Müdürü Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, trafik şubede çalışan isminin İsmail olduğu öğrenilen bir polisin silahlı saldırısına uğradı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Altuğ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Saldırının sebebi tayin iddiası
Saldırıyı gerçekleştiren polisin trafik şubede görevli olduğu, kendisinin gece nöbeti olmayan bir yere tayin edilmesini istediği ancak bu talebine olumsuz yanıt alınca saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Saldırgan polisin olayın ardından Altuğ'un koruması tarafından ayaklarından vurulduğu, hastanede gözaltında tutulduğu kaydedildi.
Olayda yaralanan polislerin, Personel Şube Müdürü ile Koruma Şube Müdürü olduğu belirtildi.
GÜNDEM
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu
OYNAT
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Şehit olan Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin arşiv görüntüleri
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin arşiv görüntüleri yayınlandı.
FOTOĞRAF
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Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk gelen bilgilere göre bir polis memurunun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vuruldu.
Yaralanan emniyet müdürü Altuğ verdi hastaneye kaldırıldı. Aynı saldırıda personel şube müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru da yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren polisin trafik şubede görevli olduğu ve olayın ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayda yaralanan polislerin, Personel Şube Müdürü ile Koruma Şube Müdürü olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, Rize Emniyet Müdürü şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor dedi.
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.
1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.
Altuğ, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.
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Rize Emniyet Müdürü'nden acı haber: Silahlı saldırı sonrası şehit oldu
Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre bir polis memurunun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurduğu, Personel Daire Başkanı dahil 2 polisi yaraladığı kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın ardından bir açıklama yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren polisin gözaltına alındığı öğrenildi.