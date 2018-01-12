Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı

Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, EGM bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin (b) bendine göre 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı tarihi

Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş ve 1982 yılında Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkezde "Özel Hareket Şube Müdürlüğü" ve Ankara, İstanbul, İzmir illerinde ise "Özel Harekat Grup Amirlikleri" şeklinde teşkilatlandırıldı.

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Günün değişen ve gelişen şartları neticesinde 1987 yılında Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinden alınarak Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Özel Hareket Şube Müdürlüğü" olarak 1993 yılına kadar faaliyet gösterdi.

Özellikle bölücü terör olaylarının artması nedeniyle 1993 yılında "Özel Harekat Şube Müdürlüğü" Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na dönüştürülerek hizmete başladı.

Özel Harekat Daire Başkanlığı merkezde Eğitim Merkezi, İnsan Kaynakları, Strateji Geliştirme ve Destek, Hizmeti Geliştirme, İç Hizmetler, Koruma, 1 Taktik, 2 Taktik, 3 Taktik, 4 Taktik, 5 Taktik Şube Müdürlükleri şeklinde (11) Şube Müdürlüğü ve (32) I. Bölge (24) II. Bölgede olmak üzere (56) ilde Özel Harekat Şube Müdürlüğü şeklinde teşkilatlandı.