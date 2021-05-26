Emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak

Çalışırken bazen kişisel bakımına zaman ayıramadıklarını dile getiren Hediye Güngör isimli polis memuru ise, “Çevik kuvvet polisi olmak, özellikle Bayrampaşa bizim biraz gözümüzü korkutuyordu. Ancak alışıyorsun saatleri bazen sıkıntı olabiliyor ama insanları ve ortamı olsun gayet güzel. Nöbet tutarken çevrede geçen insanların fazlasıyla ilgisi oluyor. Helal olsun diye yorum yapanlar çok oluyor. Bayan polis olduğumuz için daha dazla ilgi oluyor hoşumuza gidiyor bizim için yapılan bu yorumlar. Ben kişisel bakımı çok seven bir insanım ama bazen kişisel bakımımıza zaman ayıramadığımız oluyor dedi.