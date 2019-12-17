Gündem Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı 40 dakikada 27 bin TL ceza kesildi
İSTANBUL

Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı: 40 dakikada 27 bin TL ceza kesildi

Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı: 40 dakikada 27 bin TL ceza kesildi

Resmi ve sivil trafik ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) bulunmadığı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Dün akşam saatlerinde Küçükyalı D-100 Karayolu'nda oluşturulan güvenlik noktasında, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza yağdı. Polisi fark edip, şeritlerine girenler de cezadan kurtulamadı.

Haber Merkezi DHA
Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı.
Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde resmi ve sivil trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) olmadığı noktalardaki emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Sivil trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan araçların plakalarını tek tek tespit ederek, güvenlik noktasındaki resmi trafik ekiplerine bildirdi.

DHA
Resmi ve sivil trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) olmadığı noktalardaki emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

1000 TL ceza

  • Ekipler, ihlal yapan araçları durdurarak Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesti. İhlal yaparken ekipleri fark eden bazı araçlar şeritlerine tekrar girse de trafik polislerinden kaçamadı.

DHA
Ekipler, ihlal yapan araçları durdurarak Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesti.

40 dakikada 27 araca ceza kesildi

Denetimlerde 40 dakikalık sürede emniyet şeridi ihlali yapan 27 araca cezai işlem uygulandı. Araçlara toplam 27 bin 54 lira para cezası kesildi.

DHA
Denetimlerde 40 dakikalık sürede emniyet şeridi ihlali yapan 27 araca cezai işlem uygulandı.

Ceza yazılan bir sürücü, "Emniyet şeridini kullanmaktan memur beyler ceza yazıyor şu an. Küçükyalı'ya dönecektim. Bir iki araba avantaj için refleks olarak giriyor insan. Daha dikkat edeceğim. Cezayı bilmiyorum indirimlisini ödemeye çalışacağım ama." dedi.

Damperi açık kamyon EDS direğine böyle çarptı
OYNAT
Damperi açık kamyon EDS direğine böyle çarptı
Konya'da seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperinin trafik akışını ve ihlallerini kontrol eden Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.


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