Emniyetin hava araçları yangınlarla mücadele için 297 saat havada kaldı

Daha sonra bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı Bozdoğan ve çevresindeki ilçelerde sadece birer nöbetçi ekip bırakıp diğer tüm kuvvetlerini bölgeye sevk etti. İtfaiye ekipleri ile bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise itfaiyenin çalışmalarını ekiplerin başında takip etti.