Gündem Emniyetin hava araçları yangınlarla mücadele için 297 saat havada kaldı
MUĞLA

Emniyetin hava araçları yangınlarla mücadele için 297 saat havada kaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bünyesindeki 4 helikopterin, 3 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) ve bir İnsanlı Keşif Uçağı'nın (İKU) görev aldığı ve son iki haftada 297 saat uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Emniyetin hava araçları yangınlarla mücadele için 297 saat havada kaldı
Foto/arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bünyesindeki hava unsurlarının son iki haftada 297 saat uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından, "Hava unsurlarımız, orman yangınlarının ilk anından itibaren keşif ve gözetleme görevinde" başlığı ile paylaşılan videoda, hava araçlarından çekilen görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, 28 Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında 4 helikopterin, 3 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) ve bir İnsanlı Keşif Uçağı'nın (İKU) görev aldığı bilgisine yer verildi.

Hava araçlarının 188 sorti yaptığı ve 297 saat uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bakan Pakdemirli'den Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine teşekkür: Tek millet olduğumuzu ispat ettiler
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli'den Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine teşekkür: Tek millet olduğumuzu ispat ettiler

Çanakkale'de insansız helikopter düştü
FOTOĞRAF 8
Title
Olay, saat 18.15 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki orman arazinde meydana geldi.
Title
Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu bulunan ve bölgedeki orman arazilerinde keşif yapan insansız helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Title
Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gönderilen çok sayıda arazöz, yangını söndürdü.
Title
Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, orman arazisinde insansız helikopterin düştüğü alanda inceleme çalışması yaptıktan sonra helikopterin enkazı bir traktörün römorkörüne yüklenerek Dardanos’da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Ekip Binası’na getirildi.
Title
Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, insansız helikopterin neden düştüğü ile ilgili çalışma sürüyor.
Title
Title
Title
Çanakkale'de insansız helikopter düştü
Çanakkale'de ormanlık alana insansız helikopter düştü. Helikopterin düştüğü arazide küçük çaplı yangın çıkarken, helikopterin düşme nedeni araştırılıyor.

Aydın'da orman yangını: Yoğun mücadeleler sonrası kontrol altına alındı
FOTOĞRAF 11
Title
Akşam saat 17:00 sıralarında Bozdoğan ilçesine bağlı Kırsal Konaklı mahallesi yakınlarına başlayan yangın gerek hava şartları gerekse yamaç arazi yapısı ve bitki örtüsünün oldukça kuru olması nedeniyle kıs aşurede büyüdü.
Title
Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. İhbar gelir gelmez ilk etapta havadan müdahale edilen yangına daha sonra söndürme ekipleri de karadan müdahale etti.
Title
Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve çevredeki gönüllü vatandaşlar müdahale etti. Bu arda çalışmaların oldukça zor şartlarda yürütülmesi nedeniyle bölgede 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.
Title
Kısa sürede bölgeye gelen söndürme ekipleri yangına önce havadan, sonra da karadan müdahale etti.
Title
Daha sonra bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı Bozdoğan ve çevresindeki ilçelerde sadece birer nöbetçi ekip bırakıp diğer tüm kuvvetlerini bölgeye sevk etti. İtfaiye ekipleri ile bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise itfaiyenin çalışmalarını ekiplerin başında takip etti.
Title
Hava kararıncaya kadar 2 uçak 5 helikopter ile müdahale edilen yangına hava karardıktan sonra arazöz ve tankerlerle su serpilirken gönüllülerle birlikte yaklaşık 200 kişi karadan müdahale etti.
Title
Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bu arada yangında Büyükşehir Belediyesi’nde görevli bir kişi uçurumdan yuvarlanarak hafif yaralandı. Bölgede bulunan 112 ekipleri tarafından müdahale edilen yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Title
Title
Title
Title
Aydın'da orman yangını: Yoğun mücadeleler sonrası kontrol altına alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Hava kararıncaya kadar 2 uçak 5 helikopter ile müdahale edilen yangına hava karardıktan sonra arazöz ve tankerlerle su serpilirken gönüllülerle birlikte yaklaşık 200 kişi karadan müdahale etti. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.


Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.