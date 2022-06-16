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ANKARA

Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik 'Dümen' operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonunda 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Emniyetten 43 ilde eş zamanlı Dümen Operasyonu - Son dakika haberleri
Son dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları ve KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda 43 ilde eş zamanlı olarak "Dümen" operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 268 kişinin de ifadesine başvurulmak üzere il emniyet müdürlüklerine davet edildiği belirtildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenen suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi "dublör" olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme ve tanıdıkları vasıtasıyla silah ruhsatı ile ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde kullanarak oluşturulan sahte vergi levhaları üzerinden kredi çektikleri, vatandaşlara imzalattıkları senetler üzerinde tahrifat yaparak veya sahte senetler üzerinden haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

Söz konusu grupların ehliyet sınavlarında joker kullanarak başkalarının yerine sınava aday soktukları, kurdukları paravan firmalar aracılığıyla piyasaya naylon fatura sürdükleri, yurt dışından getirdikleri sahte ehliyetleri maddi menfaat karşılığında sattıkları, alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdükleri, bilgisi ve rızası dışında bazı vatandaşlar adına hastanelerde ek gıda, gıda takviyesi ve mama reçete ettirdikleri, reçete edilen ilaçları spor salonlarına sattıkları tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin kafe ve restoran gibi işletmelere, yapılacak sigara denetimlerini önceden maddi menfaat karşılığı haber verdiği, özel iş yerinde çalışmayan personeli çalışıyor gibi gösterip devletten destek primi aldıkları, köylülere köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ’nin ev yapacağı vaadinde bulunarak haksız menfaat elde ettikleri ortaya çıktı.

Suç gruplarından birinin Milli Emlak arazileriyle ilgili asılsız belge düzenleyerek "kamu dolandırıcılığı", "rüşvet", "irtikap" ve "zimmet" suçlarını işlediği de belirlendi.

Sekiz ilde 400 polisle 'Süpürme Operasyonu': 75 kişi için gözaltı kararı
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Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından, 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi.
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Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ‘süpürme’ adı verilen eş zamanlı operasyona başlandı.
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132 ekip ve 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
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Polis Özel Harekat ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona, narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi.
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Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Sekiz ilde 400 polisle 'Süpürme Operasyonu': 75 kişi için gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde yaz mevsimi öncesinde uyuşturucu çetelerine yönelik 75 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili olarak “Süpürme Operasyonu" gerçekleştiriliyor. Operasyona çok sayıda Polis Özel Harekat, 132 ekip ve 400 personel katılıyor.


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