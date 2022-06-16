Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik 'Dümen' operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları ve KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda 43 ilde eş zamanlı olarak "Dümen" operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 268 kişinin de ifadesine başvurulmak üzere il emniyet müdürlüklerine davet edildiği belirtildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenen suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi "dublör" olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme ve tanıdıkları vasıtasıyla silah ruhsatı ile ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde kullanarak oluşturulan sahte vergi levhaları üzerinden kredi çektikleri, vatandaşlara imzalattıkları senetler üzerinde tahrifat yaparak veya sahte senetler üzerinden haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

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Söz konusu grupların ehliyet sınavlarında joker kullanarak başkalarının yerine sınava aday soktukları, kurdukları paravan firmalar aracılığıyla piyasaya naylon fatura sürdükleri, yurt dışından getirdikleri sahte ehliyetleri maddi menfaat karşılığında sattıkları, alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdükleri, bilgisi ve rızası dışında bazı vatandaşlar adına hastanelerde ek gıda, gıda takviyesi ve mama reçete ettirdikleri, reçete edilen ilaçları spor salonlarına sattıkları tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin kafe ve restoran gibi işletmelere, yapılacak sigara denetimlerini önceden maddi menfaat karşılığı haber verdiği, özel iş yerinde çalışmayan personeli çalışıyor gibi gösterip devletten destek primi aldıkları, köylülere köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ’nin ev yapacağı vaadinde bulunarak haksız menfaat elde ettikleri ortaya çıktı.

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Suç gruplarından birinin Milli Emlak arazileriyle ilgili asılsız belge düzenleyerek "kamu dolandırıcılığı", "rüşvet", "irtikap" ve "zimmet" suçlarını işlediği de belirlendi.