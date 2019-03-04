Emniyet'ten bekçi alımını duyurusu

Emniyet Genel Müdürülüğünce 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında bekçi alımının yapılacağı bildirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı bilgisi verildi. Emniyet'ten yapılan açıklama şu şekilde:

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Soylu açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin yerel seçim çalışmaları kapmasında Silivri'de düzenlenen mitingde bekçi alımını açıklamıştı. Soylu yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar. 28 bin bekçi olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak. İstanbul'da evden hırsızlık günde 78'di, 57'ye düştü. Tüm Türkiye'de yüzde daha düştü. İstanbul ve Türkiye'deki asayişçileri topladık, bu oranı yüzde 30 daha düşürmelerini tembihledik. 3-4 gün sonra açıklanacak 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Artık İstanbul, her tarafında huzurun, güvenin, asayişin temin edildiği bir şehir olacak. Huzurun, güvenliğin başşehri İstanbul olacak."