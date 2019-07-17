En acı bekleyiş

Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri geldi. Cesedin yerini tam bilmeyen ekipler tahmini bölgeye 150 metrelik sarp ve dik kayalık alandan inmek için çalışma başlattı.

Kanyondan çıkarılan ceset, kimlik bilgilerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

15 KİŞİLİK AFAD EKİBİ KANYONA İNDİ

15 kişilik AFAD ekibi ağaçlar ve özel sistem yardımıyla kurdukları düzenekle iki kademeli olarak yaklaşık 150 metre derinlikteki kanyona iniş yaptı. İki AFAD personeli kanyon içinde arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saat arama çalışması yapan ekipler, bir alandan yoğun bir kuş grubunun havalanması üzerine o tarafa doğru yönlendi. Kuşların kalktığı yere gelen ekip, cesede ulaştı. Bölgenin sarp, kayalık ve havanın kararmaya başlaması nedeniyle cesedi çıkarma işlemini ertesi sabaha bıraktı.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Dün sabah erken saatlerde yine aynı sistemi kuran ekipler 4 saatlik bir çalışmayla cesedi 150 metrelik kanyondan çıkarmayı başardı. Torbaya alınan ceset makilik ve taşlık alandan taşınarak cenaze aracına ulaştırıldı. Oğlunun olabilme ihtimalini değerlendiren İhsan Yıldız ise çalışmaları yerinde inceledi. Zaman zaman kanyona bakan Yıldız, cenazenin çıkarıldığı esnada büyük üzüntü yaşadı. Ceset, kimlik bilgilerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İhsan Yıldız ise polis eşliğinde bölgeden ayrıldı.

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