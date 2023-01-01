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En anlamlı buluşma: 'Ağacın kökü emin ellerde'
AGD baba-oğul sabah namazı buluşmasının ilki yüzlerce ailenin katılımıyla İstanbul Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nde gerçekleştirildi.
15:51 . 16/01/2023 Pazartesi
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“Ağacın Kökü Emin Ellerde” buluşması

“Ağacın Kökü Emin Ellerde” buluşması

Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu tarafından planlanan Baba-Oğul Sabah Namazı Buluşmalarının ilki, İstanbul Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nde yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ortaokullar Komisyonu tarafından Türkiye genelinde “Ağacın Kökü Emin Ellerde” mottosuyla planlanan Baba-Oğul Sabah Namazı buluşmasının ilki, AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan’ın da katılımıyla İstanbul Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nde gerçekleştirildi.

Aile ve çocuk birlikteliğini güçlendirmek, çocukların camilere ısındırılması ve camilerin bir yaşam alanı haline gelmesi amacıyla düzenlenen Sabah Namazı Buluşmasına yüzlerce aile ve çocuk katıldı. Buluşma sonrasında ailelere ve çocuklara hitap eden AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan şu ifadelere yer verdi:

“Buradaki kardeşlerimize baktığımda; mescidlerin birbirini Allah için seven insanların, velilerimizin, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen gençlerimizin, evlatlarımızın bir yuvası olduğunu görüyorum.
Cenab-ı Allah Ayet-i Kerimede ‘Ey İman Edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun’ buyuruyor. Bizler Anadolu Gençlik olarak, babaların mühim görevi olan bu sorumlulukta ailelerimize yardımcı olmak gayretindeyiz.
Peygamber Efendimiz (sav), ‘İnsanoğlu ölür, öldükten sonra kendisini şu üç amel takip eder; sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, arkasından hayırla dua eden ve iyilikleri güzellikleri devam ettiren evlat’ buyuruyor. Rabbimiz bizi sadaka-i cariyeden, ilimden ve arkamızdan hayırla dua edecek nesiller yetiştirmekten alıkoymasın.”

Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu, Baba-Oğul Sabah Namazı Buluşmasının Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde devam edeceğini açıkladı.



#AGD
#Sabah Namazı
#MGV
2 saat önce
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En anlamlı buluşma: 'Ağacın kökü emin ellerde'
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