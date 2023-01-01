En anlamlı buluşma: 'Ağacın kökü emin ellerde'

Peygamber Efendimiz (sav), ‘İnsanoğlu ölür, öldükten sonra kendisini şu üç amel takip eder; sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, arkasından hayırla dua eden ve iyilikleri güzellikleri devam ettiren evlat’ buyuruyor. Rabbimiz bizi sadaka-i cariyeden, ilimden ve arkamızdan hayırla dua edecek nesiller yetiştirmekten alıkoymasın.”