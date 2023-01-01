En anlamlı buluşma: 'Ağacın kökü emin ellerde'

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“Ağacın Kökü Emin Ellerde” buluşması
Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu tarafından planlanan Baba-Oğul Sabah Namazı Buluşmalarının ilki, İstanbul Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nde yapıldı.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ortaokullar Komisyonu tarafından Türkiye genelinde “Ağacın Kökü Emin Ellerde” mottosuyla planlanan Baba-Oğul Sabah Namazı buluşmasının ilki, AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan’ın da katılımıyla İstanbul Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nde gerçekleştirildi.
Aile ve çocuk birlikteliğini güçlendirmek, çocukların camilere ısındırılması ve camilerin bir yaşam alanı haline gelmesi amacıyla düzenlenen Sabah Namazı Buluşmasına yüzlerce aile ve çocuk katıldı. Buluşma sonrasında ailelere ve çocuklara hitap eden AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan şu ifadelere yer verdi:
Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu, Baba-Oğul Sabah Namazı Buluşmasının Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde devam edeceğini açıkladı.