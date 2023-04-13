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'En az dört vekil alırız' diyen İYİ Partili Sunat'a beşinci sıradaki adaydan sitem: Beni yediniz şu an

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ile Manisa'da İYİ Parti'den beşinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Opr. Dr. Gürhan Özcan arasında 'vekil sayısı' polemiği yaşandı. Manisa'ya gelen Sunat yaptığı konuşmasında "En az 4 vekili çıkarırız" dedi. Sunat'ın bu sözlerine ise Özcan sitemde bulundu. Özcan, “5 almayı düşünüyoruz deseydiniz. 'Ben bu partiye çok fazla milletvekili alalım' diye girdim. Manisa'da en çok oy potansiyeli olan kişi olarak girdim. Beni yediniz şu an" dedi.

18:16 . 13/04/2023 Perşembe
DHA
'En az 4 vekil alırız' diyen İYİ Partili Sunat'a, 5'inci sıradaki aday, "Beni yediniz şu an" sözleriyle sitemde bulundu.

'En az 4 vekil alırız' diyen İYİ Partili Sunat'a, 5'inci sıradaki aday, "Beni yediniz şu an" sözleriyle sitemde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, 1'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterildiği Manisa'da, tüm adayların katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında "En az 4 vekili çıkarırız" diyen Sunat'a, 5'inci sıra milletvekili adayı Opr. Dr. Gürhan Özcan sitemde bulundu. Özcan, “5 almayı düşünüyoruz deseydiniz. 'Ben bu partiye çok fazla milletvekili alalım' diye girdim. Manisa'da en çok oy potansiyeli olan kişi olarak girdim. Beni yediniz şu an" dedi.


"En az dört vekil çıkarırız"


İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve partinin seçim işleri başkanı Şenol Sunat, 1'İnci sıra milletvekili adayı olarak gösterildiği memleketi Manisa'ya gelerek, seçim çalışmalarına başladı. Partililer tarafından Yunusemre ilçesinin girişindeki bir otel önünde karşılanan Sunat, daha sonra geçtiği partisinin il başkanlığında, tüm adayların katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında Manisa'nın kronikleşmiş tüm sorunlarını bildiklerini ve iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirten Sunat, Manisa'nın hak ettiği değeri görmesi için tüm hemşerilerinin oyuna talip olduklarını söyledi. Sunat, “Manisa'da göreceksiniz çok büyük bir fark atacağız. En az 4 vekili çıkarırız diye düşünüyorum. Hepsini almayı düşünüyorum" dedi.


Özcan ile Sunat arasında vekil polemiği

İYİ Partinin Manisa 5'inci sıra milletvekili adayı olan Opr. Dr. Gürhan Özcan, Sunat'ın bu sözleri üzerine, "5 almayı düşünüyoruz deseydiniz. 'Ben bu partiye çok fazla milletvekili alalım' diye girdim. Manisa'da en çok oy potansiyeli olan kişi olarak girdim. Beni yediniz şu an" diyerek, sitemde bulundu. Sunat, ise bu defa "Ben en az dedim zaten" karşılığını verdi. Özcan da bunun üzerine "Ben 5 diye söyleyeyim. Manisa'da dokunmadığım kişi yoktur. Her yerde oy potansiyelim vardır. Sadece iyi parti değil, tüm partilerden çok iyi oy alacağım. Ben 5 hedefi koyuyorum. 6'yı zorlarız diyorum. Ankara tanımıyor ama Manisa beni tanıyor" dedi.

Opr. Dr. Gürhan Özcan

AP milletvekilleri '14 Mayıs seçimleri' gündemiyle toplandı: Tarihi bir öneme sahip
AP milletvekilleri '14 Mayıs seçimleri' gündemiyle toplandı: Tarihi bir öneme sahip

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'de yapılacak seçimlerin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, bu seçimlere AP'den gözlemci göndermeyeceklerini, AP'den gözlemci davet etmeyen tek AB adayı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Lagodinsky'in bu sözlerine cevap ise Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı cevap verdi. Kaymakcı, "Bunun nedeni var. Türkiye, AB tarafından adil davranılmayan tek aday ülkedir. Avrupa Parlamentosu ve AB kurumları Türkiye'ye adil davranmaya başladığında bu değerlendirilebilecektir. Geçmişte bazı kötü örneklere şahit olduk. AGİT'ten ve AP'den bazı parlamenterler Türkiye'ye seçim gözlemi için değil, kampanya yapmak için gittiler. Bu sorunlara yol açtı. Ümit ederiz bu tür olaylar tekrarlamaz." dedi.


#İYİ Parti
#Manisa
#Gürhan Özcan
#Şenol Sunat
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