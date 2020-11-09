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İSTANBUL

En büyük hayali iş makinesi kullanmaktı: Minik Asaf'ın hayali gerçek oldu

Doğumsal anomaliyle dünyaya gelen, 2 yaşında da annesi tarafından terk edilen 10 yaşındaki Halil Asaf’ın ekskavatör kepçe kullanma hayali gerçek oldu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun talimatıyla harekete geçen belediye çalışanları, Halil Asaf’a 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde iş makinesi kullandırdı.

Haber Merkezi DHA
10 yaşındaki Halil Asaf
10 yaşındaki Halil Asaf

Doktorların ‘yürüyemez, konuşamaz, yemek yiyemez’ dediği 10 yaşındaki Halil Asaf Soysal, yemek ve soluk borusunu ilgilendiren doğumsal anomaliyle dünyaya geldi. Hastalığının öğrenilmesinin ardından hemen ameliyata alınan küçük çocuğun mücadele hikayesi başladı.

Yaklaşık 4 buçuk ay yoğun bakımda kalan Halil Asaf, bu sürede beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması sonrasında bir de felç durumu gözlenen ve hayatını yüzde 98 engelle sürdürmek zorunda kalan Halil Asaf, 2 yaşına geldiğinde ise annesi tarafından terk edildi.

Hayali gerçek oldu
GÜNDEM
Hayali gerçek oldu

Babasının artık tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayıp, bakımını da yapamadığı Halil Asaf’a halası Türkan Soysal ile eniştesi Selim Soysal sahip çıktı. Bugün 10 yaşında ve yalnızca enjektör ile beslenebilen küçük çocuğun ekskavatör kepçe kullanma hayali gerçek oldu.

Belediyeden vatandaşa herkes Asaf'a destek

Esenler Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Halil Asaf’a yetişkin bezi, yemek, gıda desteği veriliyor. Ayrıca Halil Asaf’ın kaldığı ev de düzenli olarak temizleniyor, eksikleri belediye çalışanları tarafından gideriliyor. Belediyenin katkılarının yanı sıra Esenler’de yaşayan vatandaşlar da Halil Asaf’ı yalnız bırakmıyor.

Minik Mustafa'nın hayali gerçek oldu!
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Minik Mustafa'nın hayali gerçek oldu!
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İş makinesi kullanarak hayali gerçekleşti

Minik Halil Asaf’ın, en büyük hayalinin ekskavatör kepçeye binmek olduğunu öğrenen belediye çalışanları durumu Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya bildirildi. Başkan Göksu’nun talimatıyla harekete geçen belediye çalışanları, Halil Asaf’a 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde iş makinesi kullandırarak hayalini gerçekleştirdi.

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Görme engelli Akın'ın uçma hayali gerçek oldu
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Yorgunuz ama pes etmedik

Asaf’ı resmi olarak evlat edindiklerini belirten hala Türkan Soysal, "Biz bu süreçte çok fazla yol kat ettik. Asaf’ın birden fazla hastalığı var. KOAH, omurilikte lipoma, yüzde 98 fiziksel engel, gözlerde 9,75 miyop ve kulaklarda işitme kaybı ile akciğerlerinde sorunlar mevcut. Yorgunuz ama pes etmedik. Halil Asaf da bizimle birlikte mücadele etti. Şükürler olsun mücadelemiz de sonuçsuz kalmadı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya da çok teşekkür ediyorum. Asaf’ın en büyük hayali kepçe kullanmaktı. Başkan bey, bugün burada oğlumun hayalini gerçekleştirdi" dedi.

Halil Asaf ve halası
  • Asaf'tan Erdoğan'a çağrı
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve görmek istediğini söyleyen Halil Asaf, “Cumhurbaşkanım, ben ameliyat olacağım, ameliyatıma gelir misiniz" diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı çok sevdiğini ve selam söylediğini belirten Asaf, “Koranavirüsten dolayı toplu taşıma araçlarına binmemeliyiz. Mesafeyi korumalıyız. Maske ve temizlik çok önemli" ifadelerini kullandı.

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Down sendromlu gencin hayali gerçek oldu
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