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ANTALYA

En büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti

Antalya’da, yasağın kalkmasıyla birlikte sahile obasını kurmaya başlayan Hayrettin Göksu, en büyük hayali olan röportajını gerçekleştirdikten sonra aynı günün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Göksu’dan geriye traktör kullanması ve gazetecilere verdiği röportajı kaldı.

Haber Merkezi İHA
Göksu’dan geriye traktör kullanması ve gazetecilere verdiği röportajı kaldı.
Göksu’dan geriye traktör kullanması ve gazetecilere verdiği röportajı kaldı.

Antalya'da Aksu sahilinde lüks otellere komşu Kumköy bölgesinde, 1 Haziran’dan itibaren yasakların kalmasıyla çardak ve obalar kurulmaya başlanmıştı. Sanayi esnafı Hayrettin Göksu da 16’ıncı yılında ailesiyle obasını kurma hazırlıklarına başladı. 1 Haziran günü yakınları ve arkadaşlarıyla obasını sahile getiren Göksu, yerleştirme işlemlerini tamamladı.

Çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir kişi olan Göksu, o günün akşam saatlerinde obalarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Göksu’nun cenazesi Serik Çandır Mahallesinde toprağa verildi. Çevresindeki komşuları Hayrettin Göksu’nun en büyük hayallerinden birinin gazetecilere röportaj vermek olduğunu dile getirdi. Hayrettin Göksu, yasağın kalktığı gün olan 1 Haziran tarihinde röportaj vermişti.

Göksu’dan geriye traktör kullanması ve gazetecilere verdiği röportajı kaldı.

"Bize imrenirler"

Göksu röportajında, şu ifadelere yer verdi:

  • “24 yıldır yaz döneminde çardağa geliyorum. Burası Kumköy’ün garibanlar şehri. Yazın çakarız, sonbaharda sökeriz. Bizi engelleyen yasaklar oldu. Allah herkese şifa versin. Birkaç gün içinde taşınacağız. Her şeyimiz çardağın içinde. Oteller uzağımızda biraz. Bize imrenirler. Çardakların önünden geçenler fotoğraf çektirirler. Misafirimiz olurlar. Yasak olmasa mayıs ayı başında burada olurduk. Caretta carettaların yuvalarını koruruz. Çıkan yavruları görüntüleriz.”

Göksu’dan geriye traktör kullanması ve gazetecilere verdiği röportajı kaldı.

"Çok sevilen biriydi"

Hayrettin Göksu’nun komşusu Süleyman Arkan, ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Uzun yıllardır burada çardak komşuluğu yapardık. Burada çok sevilen yardımsever biriydi, buranın neşesiydi. Bir hafta önce çardağını yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çok üzüldük, kardeşimiz ölmüş kadar olduk. Esnafta olduğundan sempatik sevilen biriydi.”

Göksu’dan geriye traktör kullanması ve gazetecilere verdiği röportajı kaldı.

"Onu hatırlıyor gibiyiz"

Hayrettin Göksu’nun bir diğer elektrik ustası komşusu Cemali ise, şöyle konuştu:

  • “Çok iyi bir arkadaşımızdı sürekli buraya gelirdi. 1 Haziran günü saat 17.30 gibi çardağı yerleştirirken kalbi sıkışmış. Allah rahmet eylesin çok sevilen saygı duyulan biriydi. Bu bölgenin neşe kaynağıydı. Röportaj vermiş çok güzel olmuş. Sevenlerine bizlere güzel bir anı oldu. Buraya ilk o gelirdi bize örnek olurdu. O olmadığı için bizde zor geldik.Çardağı gözümüzün önünde, onu gördükçe üzülüyoruz.”

Göksu’dan geriye traktör kullanması ve gazetecilere verdiği röportajı kaldı.

“İsteğini yapmış”

Olay günü Hayrettin Göksu ile görüştüğünü ifade eden elektrik ustası Cemal Uysal, şunları kaydetti:

  • ”Sohbet ettik burada. Ayrıldık iki üç saat sonra acı haberi geldi çok üzüldü. Çok iyi biriydi neşeliydi. Geçen yıl kalp krizi gibi bir şaka yapmıştı. Gelecek miyiz gelmeyecek miyiz diye bizi denemiş. Hepiniz geldiniz’ Size on puan verdim” demişti. Şakacı biriydi. Geçen yıl gazeteciler gelmişti yine görüntüler almaya. Onlarla bir röportaj yapmak istiyorum demişti. Olay günü ise bir röportaj yapmış. Çok istediği bir şeyi de gerçekleştirmiş. On numara bir insandı. Allah rahmet eylesin.”

En büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 10
Title
Antalya'da Aksu sahilinde lüks otellere komşu Kumköy bölgesinde, 1 Haziran’dan itibaren yasakların kalmasıyla çardak ve obalar kurulmaya başlanmıştı. Sanayi esnafı Hayrettin Göksu da 16’ıncı yılında ailesiyle obasını kurma hazırlıklarına başladı. 1 Haziran günü yakınları ve arkadaşlarıyla obasını sahile getiren Göksu, yerleştirme işlemlerini tamamladı.
Title
Çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir kişi olan Göksu, o günün akşam saatlerinde obalarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Göksu’nun cenazesi Serik Çandır Mahallesinde toprağa verildi. Çevresindeki komşuları Hayrettin Göksu’nun en büyük hayallerinden birinin gazetecilere röportaj vermek olduğunu dile getirdi. Hayrettin Göksu, yasağın kalktığı gün olan 1 Haziran tarihinde röportaj vermişti.
Title
Göksu röportajında, şu ifadelere yer verdi: “24 yıldır yaz döneminde çardağa geliyorum. Burası Kumköy’ün garibanlar şehri. Yazın çakarız, sonbaharda sökeriz. Bizi engelleyen yasaklar oldu. Allah herkese şifa versin. Birkaç gün içinde taşınacağız. Her şeyimiz çardağın içinde. Oteller uzağımızda biraz. Bize imrenirler. Çardakların önünden geçenler fotoğraf çektirirler. Misafirimiz olurlar. Yasak olmasa mayıs ayı başında burada olurduk. Caretta carettaların yuvalarını koruruz. Çıkan yavruları görüntüleriz.”
Title
Hayrettin Göksu’nun komşusu Süleyman Arkan, ise şu şekilde açıklamada bulundu: “Uzun yıllardır burada çardak komşuluğu yapardık. Burada çok sevilen yardımsever biriydi, buranın neşesiydi. Bir hafta önce çardağını yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çok üzüldük, kardeşimiz ölmüş kadar olduk. Esnafta olduğundan sempatik sevilen biriydi.”
Title
Hayrettin Göksu’nun bir diğer elektrik ustası komşusu Cemali ise, şöyle konuştu:
Title
“Çok iyi bir arkadaşımızdı sürekli buraya gelirdi. 1 Haziran günü saat 17.30 gibi çardağı yerleştirirken kalbi sıkışmış. Allah rahmet eylesin çok sevilen saygı duyulan biriydi. Bu bölgenin neşe kaynağıydı. Röportaj vermiş çok güzel olmuş. Sevenlerine bizlere güzel bir anı oldu. Buraya ilk o gelirdi bize örnek olurdu. O olmadığı için bizde zor geldik.Çardağı gözümüzün önünde, onu gördükçe üzülüyoruz.”
Title
Olay günü Hayrettin Göksu ile görüştüğünü ifade eden elektrik ustası Cemal Uysal, şunları kaydetti:
Title
”Sohbet ettik burada. Ayrıldık iki üç saat sonra acı haberi geldi çok üzüldü. Çok iyi biriydi neşeliydi. Geçen yıl kalp krizi gibi bir şaka yapmıştı. Gelecek miyiz gelmeyecek miyiz diye bizi denemiş. Hepiniz geldiniz’ Size on puan verdim” demişti. Şakacı biriydi. Geçen yıl gazeteciler gelmişti yine görüntüler almaya. Onlarla bir röportaj yapmak istiyorum demişti. Olay günü ise bir röportaj yapmış. Çok istediği bir şeyi de gerçekleştirmiş. On numara bir insandı. Allah rahmet eylesin.”
Title
Title
En büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Antalya'da, yasağın kalkmasıyla birlikte sahile obasını kurmaya başlayan Hayrettin Göksu, en büyük hayali olan röportajını gerçekleştirdikten sonra aynı günün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Göksu'dan geriye traktör kullanması ve gazetecilere verdiği röportajı kaldı.

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