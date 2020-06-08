​En büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti.

”Sohbet ettik burada. Ayrıldık iki üç saat sonra acı haberi geldi çok üzüldü. Çok iyi biriydi neşeliydi. Geçen yıl kalp krizi gibi bir şaka yapmıştı. Gelecek miyiz gelmeyecek miyiz diye bizi denemiş. Hepiniz geldiniz’ Size on puan verdim” demişti. Şakacı biriydi. Geçen yıl gazeteciler gelmişti yine görüntüler almaya. Onlarla bir röportaj yapmak istiyorum demişti. Olay günü ise bir röportaj yapmış. Çok istediği bir şeyi de gerçekleştirmiş. On numara bir insandı. Allah rahmet eylesin.”