En güçlü savunma taarruzdur

Erdoğan, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte hamlelerine devam edeceğini, masadan çekilmeyeceğini belirterek, “En güçlü çıkış, askeriyede de bunu öğretirler, savunma taarruzdur. İşte ecdadımız da bunu yaptı. Biz de bunu yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de partisinin il kongresinde konuştu. 2019 yılının siyasi dönüşümün markası olacağını, buna iyi hazırlanmak gerektiğini kaydeden Erdoğan, siyasetin boşluk kabul etmeyeceğini, eğer yapılanlar doğru anlatılmazsa bunu başkalarının yalan ve iftiralarla başka türlü lanse edeceğine dikkat çekti. Türkiye’nin hem bölgesel hem küresel ölçekte hamlelerine işaret eden Erdoğan, verilen mücadele büyüdükçe tehdit boyutunun da aynı oranda arttığını söyledi. Erdoğan, ‘en iyi savunma taarruzdur’ anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

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“Eskilerin dediği gibi büyükbaşın derdi büyük olurmuş. Eğer biz tüm iddialarımızdan vazgeçip yerimizde otursak ne söylenirse boynumuzu büküp yapsak inanın bana şu yaşadığımız sıkıntıların hiçbiriyle karşılaşmayız. Ama kimisi de bizi adam yerine koymaz.

ECDADIMIZ YAPTI

Ama biz bunu yapamayız. Biz zillete asla rıza gösteremeyiz. En güçlü çıkış, askeriyede de bunu öğretirler, savunma taarruzdur. İşte ecdadımız da bunu yaptı. Biz de bunu yapıyoruz. Ülkemize yönelik tehditlerin ve saldırıların büyüklüğüne bakınca biz de diyoruz ki ne güzel demek ki bizi böyle görüyorlar, bizden bu derece çekiniyorlar. Hayatımızın hiçbir döneminde karşımızdakilerin cüssesine bakıp da mücadeleden kaçmadık.”

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Bay Kemal, FETÖ’nün özel adamı

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun işgal altındaki Atatürk Havalimanı’nda darbecilere direnmek yerine tankların arasından geçerek Bakırköy’e gittiğini hatırlatarak şunları söyledi: “O da geldi, havaalanına. Tanklar var, on binler var. Ama o adamlarını tankların başındaki FETÖ’cülere gönderdi. Beraber çalışıyorlar ya. FETÖ’cülerle görüşmeyi yaptılar, görüşmeyi yaptıktan sonra beyefendiye Bay Kemal’e yol açıldı. Geldi tankların arasından kendisine ayrılan araca bindi ve Bakırköy’e gitti. Ne diyordu kendisi daha önce? ‘Bir darbe olduğu zaman tankların karşısına ilk ben çıkarım’ Doğru doğru, tankların yanından geçip otomobiline gidip yanından geçti.”

BU TAVRI TANIYORUZ

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“Koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendirdi. Bugüne kadar onca yalanını deşifre ettik ama bu zatın yüzü bir kez olsun kızarmadı ya. Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde bu zat bir gün dahi utanmadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalanın dahi daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti. Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ’cülerden çok iyi tanıyoruz. Mahkemelerde önlerine konan tüm delillere, resimlere, şahit ifadelerine rağmen, ısrarla ne diyorlar, ‘Yapmadık, etmedik, görmedim, duymadım.’ Bu FETÖ’cülerin riyakarlığıyla, bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır.”

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Tohumlar yeşerecek

2017’de yurt genelinde 51 şehre 64 ziyaret, yurt dışında ise 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin gerçek gücü ve potansiyelinin dışarıda daha net görüldüğüne dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerdeki Sudan, Çad, Tunus ziyaretlerinde kendisine gösterilen ilgiyi hatırlatan Erdoğan, benzer bir manzaraya Sırbistan ve Yunanistan seyahatlerinde de şahit olduklarını kaydetti. “Biz, Afrika’ya, Orta Doğu’ya, Orta Asya’ya, Balkanlara yönelik açılımlarımızla, bu topraklarda senelerdir bekleyen tohumları yeşertmenin gayreti içindeyiz. Gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerimizin de bize aynı iştiyakla, aynı heyecanla, aynı umutla baktıklarını, sarıldıklarını görüyoruz” diyen Erdoğan, Suriye, Irak, Filistin, Libya başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

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Canborçluyuz

Erdoğan, 15 Temmuz’da bu millete artık vefa değil can borçlu olduklarını dile getirerek şöyle dedi: “Bizim dün milletimize vefa borcumuz vardı, bugün artık aynı zamanda milletimize can borcumuz var. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bizi böyle bir millete hizmet etmekle görevlendirdi, ya Rabb sana hamdolsun. Açık söylüyorum; 15 Temmuz gecesi Bay Kemal’in takımı bizlerle beraber, MHP’li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ’cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk, beraber olduk yürüdük ama Bay Kemal’in takımı ortalıkta yoktu. 16 Nisan’da ne oldu gördünüz değil mi? Biz ‘evet’ kampanyasını sürdürürken ne yazık ki birileri ‘hayır’ kampanyası yaptı. Ve ‘hayır’ın içinde arkadaşlarımızın olması bizi ayrıca üzdü. Hiç önemli değil. Kişi sevdikleriyle haşrolacaktır.”

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KARAR MİLLETİMİZİN

“Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye’nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan bir ve beraber olmaktır. Bu konuyu daha fazla deşmek, büyütmek, üzerinde konuşmak istemiyorum. Bu konuda nihai kararı milletimiz verecektir.”