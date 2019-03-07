Gündem En güzel Regaib Kandili mesajları
İSTANBUL

Kandili mesajları: 2019 anlamlı, resimli, resimsiz, yazılı, güzel Regaib Kandili mesajları

En güzel Regaib Kandili mesajları

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili bugün gece idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde Müslümanlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için güzel, anlamlı, resimli, kısa kandil mesajlarını derledik. Haberimizde en güncel 2019 kandil mesajlarını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Regaib Kandili, perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek...
Regaib Kandili, perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek...

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili bu gece idrak edilecek. Regaib Kandili'nde insanlar, sevdiklerine göndermek için kandil mesajlarını aratmaya başladı. Biz de sizler için en güzel kandil mesajlarını derledik. İşte en güzel Regaib Kandili mesajları...

2019 Kandil mesajları

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı kandiller.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

Gül bahçesine girenler gül olmasada gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Kandiliniz mübarek olsun.

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Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Ezan tüm insanlığa okunur, üstüne alınan secdeye gider. Hayırlı kandiller.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Mevla çekirdeğe ormanı gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş. Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm Müslüman aleminin mübarek Regaib Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Kandil mesajları

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaib Kandiliniz mübarek olsun…

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Kandil mesajları

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...

Regaib Kandili mesajları

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i (s.a.s.) hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

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Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.

Kandil mesajları.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun…

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun!

Kandil mesajları

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün Regaib Kandili mi?
GÜNDEM
Bugün Regaib Kandili mi?

En güzel resimli kandil mesajları
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En güzel resimli kandil mesajları
Bu gece üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde Müslümanlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için resimli kandil mesajlarını derledik.

Çamlıca Camii'nde ilk ezan heyecanı
OYNAT 00:57
Çamlıca Camii'nde ilk ezan heyecanı
İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren Çamlıca Camii'de ilk ezan sabah namazında okundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii ilk ezanın okunmasının ardından kılınan sabah namazı ile ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kıldı.


İlk ezan-ı şerif

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En güzel Regaib Kandili mesajları
Gündem

En güzel Regaib Kandili mesajları

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili bugün gece idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde Müslümanlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için güzel, anlamlı, resimli, kısa kandil mesajlarını derledik. Haberimizde en güncel 2019 kandil mesajlarını bulabilirsiniz.
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