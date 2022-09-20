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YEREL GÜNDEM

En saçma bina yıkıldı: Geriye boş bir alan kaldı

Kahramanmaraş’ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 40 dönümlük alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi çerçevesinde ’dünyanın en saçma binası’ yıkıldı. Ocak ayında yıkımına başlanılan saçma binanın hafriyatı da tamamıyla kaldırılırken binadan geriye büyük bir boş alan kaldı.

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Haber Merkezi İHA
En saçma bina yıkıldı: Geriye boş bir alan kaldı​
Dünyanın en saçma binası

Kahramanmaraş’ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare Binası, gerek mimarisi gerekse renkleriyle aradan geçen zamanla kentin simgesi haline geldi.
Kentte kimine göre sarı bina, kimine göre 18 katlı bina, internet arma motoru Google’a göre ise, ‘Dünyanın en saçma binası’ olarak tanımlanan İl Özel İdare Binası için 2019 yılında yıkım kararı alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapıldı. Ocak ayında başlanan binanın yıkımı tamamlandı. Alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydan projesi hazırlandı. Proje çerçevesinde, aralarında valilik ile Özel İdare İş Merkezi binasının da dahil olduğu 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı kent meydan ve otopark projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Dünyanın en saçma binasının yıkılması ve hafriyatını da kaldırılması sonucu binanın bulunduğu yer geniş bir alana dönüştü. Binadan geriye kalan hafriyatlar da kaldırılırken, çalışma boyunca tek şeritten akan Trabzon Caddesi yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.

Değişimin önemli olduğunu ifade eden vatandaşlardan Okan Kölük, “Değişim her zaman daha güzellikleri getirecektir. Umarım yapılan daha da güzel olur” dedi.
Ali Kaya ise, “Eskiyi yenilemek kolay değil, emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.
Gerçekleşen yıkım ve yapılan çalışmalar sonunda Büyükşehir Belediyesinin kasasına 6 milyon lira civarında kaynak sağlandığı öğrenildi.

Kamyonet binaya çarptı: Duvarı yıkılan ev sakinleri şoka girdi
FOTOĞRAF 9
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Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Yenigün Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi.
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Dar sokağa giren 32 CID 491 plakalı kamyonet, park halindeki araçların yanından geçmeye çalışırken, brandası binaya takıldı.
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Bu sırada şoförün direksiyon hakimiyetinden çıkan kamyonet, 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.
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Kazada dairenin duvarının bir kısmı yıkıldı. Demir parmaklık ve pencerelerde de kaza nedeniyle hasar meydana geldi.
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O sırada evde uyuyan Tuğba Özcan ve çocuğu korkuyla salona gelince, karşılaştıkları görüntüyle şoka girdi.
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O anları anlatan ev sakini Tuğba Özcan, “Uyuyorduk, bir anda sese kalktık. Dışarıdaki adamlar 'evde kimse var mı' diye bağırıyor. Dedim herhalde deprem oldu, altında kaldık. Benim çocuğum her gün o cama çıkıp orada oynuyor. Eğer o anda orada olsaydı çocuk gitmişti. Daha dün akşam da başka bir kamyonet binanın duvarına sürttü. Sokağa araba park ettikleri için kamyonetler geçemiyor, çünkü sokak dar. Oraya duba konulmasını istiyoruz. Şoföre de bir şey diyemiyorum ama buraya girmemesi lazımdı\" dedi. Benzeri kazaların sık yaşanmasından dolayı mahalle sakinleri de sokağın trafiğe kapatılması gerektiğini söyledi.
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Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından binaya çarpan kamyonet çekiciye yüklenerek kaldırıldı.
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Brandası takılan kamyonet binaya çarptı; duvarı yıkılan ev sakinleri şoka girdi
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Brandası takılan kamyonet binaya çarptı; duvarı yıkılan ev sakinleri şoka girdi
Kamyonet binaya çarptı: Duvarı yıkılan ev sakinleri şoka girdi
Bağcılar'da brandası binaya takılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine binaya çarptı. Duvarının bir kısmı yıkılan ev sakinleri, kaza sonrası şoka girdi.

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