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GAZİANTEP

En yüksek kubbeye sahip Sanko Cami Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi programı Şehitkamil İlçesi Şehirgösteren karşısında televizyonlardan yayınlanacak. 15.00 Temel atma töreni videokonferans olarak uygulanacak.

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En yüksek kubbeye sahip Sanko Cami Gaziantepte
Sanko Camii.

81.442 m²lik arsa alanı üzerine konumlanan Gaziantep Sanko Camisi yaklaşık 20.000 kişilik harimi, 3.000 kişilik kadınlar mahfili ve 10.000 m² lik açık avlusu ile 30.000 kişiye hizmet edecek şekilde organize edilmiştir. Yaklaşık 20.600 m2’ lik bir oturma alanında 120 metre kubbe yüksekliği ve 82 metre genişliği ile dünyanın en yüksek ve en geniş kubbesine sahip olma iddiasındadır.

sanko Camii.
sanko Camii.

Gaziantep Sanko Camisi kubbe çapı ve iç hacim yüksekliği anlamında dünyada en büyük olma iddiasına sahiptir. Gaziantep gibi kimlikli bir mimari kültüre sahip şehre uyum sağlaması amaçlanmaktadır.

İmar planı arsa alanı: 81.442 m2

Kubbe yüksekliği: 120m, Kubbe çapı: 82 m

Minare yüksekliği: 163.60 m/ 4 Adet

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