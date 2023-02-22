Enerji Bakanlığı: Deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz hatlarında sorun yok

"Dağıtımda ise binalara elektrik ve doğal gaz verilmesiyle ilgili süreç can ve mal güvenliğini önceleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli olarak yürütülmektedir. Yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğal gaz ve elektrik verilmektedir. Bu binalarda oturan ve dairelerinde elektrik ve doğal gaz hizmetlerinden faydalanmayan vatandaşlarımızın elektrik için Alo 186'yı, doğal gaz için Alo 187'yi aramaları gerekmektedir."