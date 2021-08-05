Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: En kısa sürede bu santrali işletmeye almayı planlıyoruz

Dün gece alevler arasında kalan Kemerköy Termik Santrali’ne gelerek incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Santralin ana ünitelerinde ciddi bir durum söz konusu değil”

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, “Yangına havadan ve yerden yoğun bir mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetini arttırması üzerine termik santrale sıçramalar oldu. Bunun üzerine geçici bir tahliye kararı alındı. Dün burada İçişleri Bakanımız ve Tarım Orman Bakanımızla süreci koordine ettik. Yapılan ilk incelemelerde santralin ana ünitelerinde olumsuz bir durum olmadığını gördük. Sabah daha kapsamlı bir inceleme yapıldı.

Santraldeki ana ünitelerde şalt sahası, tribün gibi ciddi bir sorun olmadığı görüldü. Santralin işletmeye alınması ile ilgili teknik prosedürler değerlendiriliyor. Bölgede soğutma işlemleri yoğun bir şekilde yapıldı. Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil” dedi.

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GÜNDEM Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar elektrik sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor

“Santralin tamamen yandığı iddiaları asılsız”

Bazı mecralardan santralin tamamen yandığı iddialarını değerlendiren Bakan Dönmez, “Gerek tesisteki sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vasıtasıyla yapılan ölçümlerde zararlı emisyon tehdidine rastlanmadı. Kömürlerin stoklandığı sahada olumsuzluk söz konusu değil, o bölgede herhangi bir yanma olmadı. Bu arada sahada hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor. Bu santrali en kısa sürede işletmeye almaya çalışıyoruz. 600 megavat gücünde bir tesis burası. Tesisin tahliye edilmesinin ardından Muğla ve civarında elektrik kısıntısına gitmedik. Cumhurbaşkanımız da süreci takip etti. Biz de bakan arkadaşlarımıza beraber süreci yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

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GÜNDEM Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi: İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi

GÜNDEM Milas'ta büyük mücadele: Alevler termik santrale ulaştı patlama riski yok

FOTOĞRAF 5 Dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar bir yandan yangının devam ettiği diğer yandan da tahliyelerin sürdüğü Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklandı. Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti. Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA’lar da santral bölgesinde görev almıştı. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA’lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü. TOMA’yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi Hayalet şehre döndü: Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşandı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı.

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