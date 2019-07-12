Enes’in ‘ağaç bayramı’ serzenişine Erdoğan’dan yanıt: Çok güzel fikir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan başlatılan 'Ağaç Dikme Bayramı' kampanyasına destek verdi.

Abdullah Enes adlı Twitter kullanıcısı bugün yaptığı paylaşımla "Bir fikrim geldi. Biz neden "Ağaç Dikme Bayramı" ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 Milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım.." kampanya çağrısı yaptı. Enes'in bu çağrısına binlerce RT ve beğeni geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kişisel Twitter hesabından destek verdi. Erdoğan, Abdullah Enes'in tweetini alıntılayarak "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız. 🌳🇹🇷 https://t.co/UPbMmuOyFQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2019