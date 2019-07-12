Gündem Enesin ağaç bayramı serzenişine Erdoğandan yanıt Çok güzel fikir
POLİTİKA

Enes’in ‘ağaç bayramı’ serzenişine Erdoğan’dan yanıt: Çok güzel fikir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan başlatılan 'Ağaç Dikme Bayramı' kampanyasına destek verdi. Erdoğan, Twitter hesabından kampanyaya ilişkin "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan başlatılan 'Ağaç Dikme Bayramı' kampanyasına destek verdi.

Abdullah Enes adlı Twitter kullanıcısı bugün yaptığı paylaşımla "Bir fikrim geldi. Biz neden "Ağaç Dikme Bayramı" ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 Milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım.." kampanya çağrısı yaptı. Enes'in bu çağrısına binlerce RT ve beğeni geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kişisel Twitter hesabından destek verdi. Erdoğan, Abdullah Enes'in tweetini alıntılayarak "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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