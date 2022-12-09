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POLİTİKA

Enflasyonun boynunu kıracağız: İhracatımız her ay rekor kırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız'' dedi. Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne video mesaj gönderen Erdoğan ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu: İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya yük taşıyan TIR'lar ve kamyonlarla dolu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enflasyonun boynunu kıracağız: İhracatımız her ay rekor kırıyor
Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini adım adım çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Erdoğan, “İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor” dedi.

ADIM ADIM ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı vatandaşların emrine verme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATIMIZ HER AY REKOR KIRIYOR

Türkiye'nin son 20 yılda hayata geçirdiği sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modeli sayesinde bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan TIR’lar ve kamyonlarla dolu." diye konuştu.

Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığının görüldüğünü aktaran Erdoğan, bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonominin bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ettiğini dile getirdi.

SAVUNMADA BİR MİLAT

  • Türkiye'nin savunma sanayisi alanında kısa sürede ulaştığı seviyenin, milletin gurur kaynaklarından biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • "2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayisi ihracatı varken, geçen sene 3 milyar 224 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. 2023 senesini ekonomi ve enerjide olduğu gibi savunma sanayii-sinde de pek çok ilkin yaşandığı bir milat yapmakta kararlıyız.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirene kadar durmayacak, mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik süreçte ne terör örgütlerinin ne küresel ayak oyunlarının ne de mandacı ekonomistlerin, bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nin bizlere bu çabalarımızda katkı sunacağına inanıyorum."

31 milyon sınırını aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararları telafi etmenin ötesine geçerek farklı bir ivme yakaladığını, istihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdiğini de kaydetti. Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un üretim tesisi açılışının Cumhuriyet’in 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin açılışıyla enerji hamlesini bir adım öteye taşıdıklarını bildirdi.

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