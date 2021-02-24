Gündem Engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldı
İZMİR

İzmir'deki engelli bakım merkezine yönelik inceleme başlatıldı

Engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldı

İzmir'de bir engelli bakım merkezine ait olduğu anlaşılan şiddet görüntülerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu bakım merkezi ve üç çalışanı hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

İzmir'de özel bir engelli bakım merkezine ait olduğu belirlenen şiddet görüntüleri hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu engelli bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu belirtilerek, görüntülerdeki engelli vatandaşın 2020'nin Temmuz ayından itibaren başka bir kuruluşa yerleştirildiği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın devamında, olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarılarak, "Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir" denildi.

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