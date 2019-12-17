Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı, serbest bırakıldı Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı, serbest bırakıldı Hatay’ın Erzin ilçesinde engelli bir vatandaş, sınır meselesi yüzünden tartıştığı komşusu tarafından feci şekilde darp edilerek çukura atıldı. Ahmet B.’u, çukura attığı ileri sürülen Mustafa K. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Merkezi 17 Aralık 2019, 14:44 Son Güncelleme: 17 Aralık 2019, 14:48 İHA