Gündem Engellilere yönelik 1 milyar 260 milyon liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı
ANKARA

Engellilere yönelik 1 milyar 260 milyon liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Engellilere yönelik 1 milyar 260 milyon liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere aileleri yanında destek verilmesinin öncelikli hedeflerden olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları desteklediklerini ifade eden Yanık, bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 lira evde bakım yardımı veriyoruz.

Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

OSB'lerde çalışan annelere müjde: Her OSB’ye kreş projesi
GÜNDEM
OSB'lerde çalışan annelere müjde: Her OSB’ye kreş projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 sözleşmeli personel alacak
EKONOMİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 sözleşmeli personel alacak
Patriotlar yola çıktı

Patriotlar yola çıktı

İşgal girişimi sonrası Avrupa'da Rusya korkusu.
Az kalsın donuyordu

Az kalsın donuyordu

​İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı.
400 kişi enkaz altında

​Rus ordusu bu kez de bir okulu vurdu.

​Akdeniz sahilleriyle ilgili korkutan uyarı.

​Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı.

​Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında.

​Rusya'nın saldırı hazırlığı yaptığı Lviv'de ilginç görüntü.

​Tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

​Aldığı hibe ile paraya para demiyor.

​İran bağlantılı internet korsanları Mossad Başkanı'nı rezil etti.

​ABD'li fast food devi Rusya'yı boykot kararı almıştı.

​Zam talebi geri çevrilen işçiye kötü haber.

​Yetkililer 'kent dışına çıkmayın' uyarısı yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.