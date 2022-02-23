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POLİTİKA

Engin Altay: CHP'lilerin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuştu. Partilerine oy veren herkesin gönlünden geçen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır." dedi.

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Haber Merkezi AA
Engin Altay: CHPlilerin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP'li Engin Altay

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'LİLERİN GÖNLÜNDEKİ ADAY KILIÇDAROĞLU"

Kendisine yöneltilen 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna yanıt veren Altay, "CHP'ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.

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"SEÇİM TARİHİ BELLİ OLSUN YARIN ADAYIMIZI AÇIKLAYALIM"

Kılıçdaroğlu'nun adaylık hakkındaki açıklamalarına işaret eden Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Seçim tarihi bugün açıklansın, yarın adayımızı açıklayalım." ifadelerini kullandı.

Engin Altay: CHP'lilerin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu
OYNAT 00:38
Engin Altay: CHP'lilerin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuştu. Partilerine oy veren herkesin gönlünden geçen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Altay, 'Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır.' dedi.

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OYNAT 00:46
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Akşener konuşmasında, “İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor” ifadelerini kullandı. Akşener, muhalefet partisi liderlerinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısından rahatsız olarak ayrıldığını gizlememişti.
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