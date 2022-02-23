Engin Altay: CHP'lilerin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'LİLERİN GÖNLÜNDEKİ ADAY KILIÇDAROĞLU"

Kendisine yöneltilen 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna yanıt veren Altay, "CHP'ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.

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"SEÇİM TARİHİ BELLİ OLSUN YARIN ADAYIMIZI AÇIKLAYALIM"

Kılıçdaroğlu'nun adaylık hakkındaki açıklamalarına işaret eden Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Seçim tarihi bugün açıklansın, yarın adayımızı açıklayalım." ifadelerini kullandı.