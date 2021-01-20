Gündem Engin Altaya İncenin partisine geçecek CHPliler soruldu Ayrışmanın kimseye faydası yok
POLİTİKA

Engin Altay’a İnce’nin partisine geçecek CHP’liler soruldu: Ayrışmanın kimseye faydası yok

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin kuracağı partiye CHP’li vekillerin katılacağı iddiasına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Kendilerine yeni bir siyasi rota belirlemelerini hak olarak görürüm. Ama bu tip ayrışmaların kimseye faydası yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' önümüzdeki aylarda 'Memleket Partisi' adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek. 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce'ye ilk etapta mevcut CHP'li vekillerden 3 ismin katılacağı, daha sonra bu sayının artacağı ifade ediliyor.

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TBMM’de düzenlediği basın toplantısında bu iddia CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a soruldu. İddiaları yalanlamayan Altay, söz konusu vekillerin İnce’ye katılacak olmasını ayrıştırma olarak nitelendirdi. Altay, şu ifadeleri kullandı:

“Kendilerine yeni bir siyasi rota belirlemelerini hak olarak görürüm. Ama kendi tabanlarına kendi siyasi geçmişlerine onları oraya taşıyan insanlara bir haksızlık olarak değerlendirmek her zaman tartışılabilir. Herkes kendi yolunu kendi çizer. Kendi göbeğini kendi keser. Ama CHP’nin bu zor günlerde milletle vatandaşla dayanışma içindeyken, CHP ve vatandaş arasında çok güçlü bağ kurulmuşken bu tip ayrışmaların kimseye faydası yok.”

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