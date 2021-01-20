Engin Altay’a İnce’nin partisine geçecek CHP’liler soruldu: Ayrışmanın kimseye faydası yok

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' önümüzdeki aylarda 'Memleket Partisi' adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek. 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce'ye ilk etapta mevcut CHP'li vekillerden 3 ismin katılacağı, daha sonra bu sayının artacağı ifade ediliyor.

GÜNDEM Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında bu iddia CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a soruldu. İddiaları yalanlamayan Altay, söz konusu vekillerin İnce’ye katılacak olmasını ayrıştırma olarak nitelendirdi. Altay, şu ifadeleri kullandı:

“Kendilerine yeni bir siyasi rota belirlemelerini hak olarak görürüm. Ama kendi tabanlarına kendi siyasi geçmişlerine onları oraya taşıyan insanlara bir haksızlık olarak değerlendirmek her zaman tartışılabilir. Herkes kendi yolunu kendi çizer. Kendi göbeğini kendi keser. Ama CHP’nin bu zor günlerde milletle vatandaşla dayanışma içindeyken, CHP ve vatandaş arasında çok güçlü bağ kurulmuşken bu tip ayrışmaların kimseye faydası yok.”

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